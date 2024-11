Confira todos os detalhes do "Caso Héverton" (Foto: Mauro Horita/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

O futebol brasileiro parou com a última rodada do Brasileirão de 2013. Naquele ano, a Portuguesa já havia se salvado do rebaixamento antes do seu último jogo pela competição, mas uma reviravolta levaria a Lusa a anos muito difíceis, nunca mais atingindo o mesmo sucesso nacional que conquistou durante o início dos anos 2010. O Lance! te mostra os detalhes do Caso Héverton, que rebaixou a Portuguesa para a Série B de 2014.

O Brasileirão de 2013

O ano da Lusa em 2013 não foi ruim, muito pelo contrário. No começo daquele ano, a Portuguesa foi campeã da segunda divisão do estadual, o Paulistão A2, batendo o Rio Claro na grande decisão. Assim, o time da capital paulista começava garantindo o retorno para a elite do Campeonato Paulista no ano seguinte.

O Brasileirão acabou se mostrando proveitoso para a equipe. A Portuguesa não realizou nenhuma campanha deslumbrante e excepcional, mas realizou um campeonato dentro dos investimentos e limitações que o clube e o elenco possuíam, culminando em um 13º lugar no Campeonato Brasileiro após empatar com o Grêmio em 0 a 0, em um jogo que também não valia de muita coisa para a Lusa, que já havia escapado do rebaixamento rodadas antes. Na ocasião, Fluminense, Vasco, Ponte Preta e Náutico estavam sendo rebaixados para a Série B do Brasileiro.

A Punição de Héverton

No entanto, na última rodada contra o Grêmio, próximo aos 32 minutos do segundo tempo, o meia Héverton entrou em campo para o time da Portuguesa. Essa substituição seria o motivo do rebaixamento da Lusa, dias depois do jogo. Após a partida, a CBF noticiou o caso para o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), alegando que o meia da Portuguesa estava suspenso por duas partidas e que não poderia ter atuado naquela ocasião.

A Portuguesa, então, foi denunciada pelo artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que previa a punição de três pontos, além dos conquistados na partida denunciada, para o time que escalou irregularmente um jogador. No caso de Héverton, pelo empate contra o Grêmio, a Portuguesa perdeu quatro pontos, o exato número para ser rebaixada.

O grande problema do Caso Héverton foi que a Portuguesa não se atentou aos dois jogos de gancho que o atleta pegou após ter sido expulso contra a Ponte Preta na 36ª rodada do Brasileirão de 2013. Depois desta expulsão, o julgamento da suspensão do jogador foi marcado para o dia 6 de dezembro, um dia antes da última rodada. O meia já havia ficado de fora da 37ª rodada, mas pegou mais uma partida de suspensão e deveria ter ficado de fora do jogo contra o Grêmio.

Com a punição aplicada pela escalação irregular, a Lusa caiu para 44 pontos na tabela e para a 17ª colocação, enquanto o Fluminense, com 46, conseguiu se salvar do rebaixamento, terminando na 15ª posição.

O curioso, é que além do caso de Héverton, André Santos, jogador do Flamengo, também foi escalado de maneira irregular na mesma rodada e com o mesmo tipo de julgamento. O time carioca também acabou perdendo os mesmos quatro pontos, mas terminou na 16ª colocação.

Como a Portuguesa ficou após o "Caso Héverton"?

Depois de todo esse caos no ano da Portuguesa, o time da zona norte de São Paulo não conseguiu mais se erguer. A equipe nunca mais conseguiu jogar a Série A do Brasileirão, e foi caindo de divisões ano após ano, até ficar sem competições nacionais para disputar.

No estadual, a Lusa caiu para a segunda divisão em 2015, mas conseguiu voltar para a elite do futebol de São Paulo no ano de 2023, após conquistar o título em 2022. A equipe também disputa a Copa Paulista, competição organizada pela Federação Paulista de Futebol, que garante vaga nas competições da CBF para o campeão e vice-campeão.