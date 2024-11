Ídolo de gigante da Série A faz coro por Marcelo, ex-Fluminense: ‘Vem ser feliz’

Marcelo rescindiu com o Fluminense no último fim de semana (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 19:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Sem clube desde a rescisão com o Fluminense no último sábado (2), Marcelo ganhou coro do ex-jogador Cicinho para fechar com o São Paulo. Ídolo do clube paulista, o comentarista do SBT publicou uma foto do lateral-esquerdo nas redes sociais com um convite.

- Irmão, vem ser feliz no Tricolor de verdade - escreveu Cicinho, que foi campeão mundial e da Libertadores pelo São Paulo.

Marcelo rescindiu com o Fluminense um dia após a polêmica com o técnico Mano Menezes no jogo contra o Grêmio, no Maracanã. O treinador colocaria o lateral em campo nos últimos minutos da partida, mas desistiu e "empurrou" o jogador de volta ao banco de reservas.

Na coletiva após o jogo, Mano Menezes afirmou que ouviu algo que não gostou dito pelo lateral. Marcelo se despediu do Fluminense após 68 partidas, cinco gols e três assistências. Nesta segunda passagem pelo clube, o jogador conquistou Libertadores, Recopa Sul-Americana e Cariocão.