Filipe Luís define a escalação do Flamengo para a decisão da Supercopa Rei

O técnico Filipe Luís definiu a escalção do Flamengo para enfrentar o Corinthians na decisão da Supercopa Rei. No Estádio Mané Garrincha, às 16h (de Brasília), o Rubro-Negro entra em campo com Pedro, Carrascal e Plata no ataque. Recém-contratado, Lucas Paquetá começa no banco.

continua após a publicidade

O Flamengo está escalado com: Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Carrascal e Pedro.

Lucas Paquetá no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Com pouco tempo de treinamento com os atuais companheiros, Lucas Paquetá, a maior contratação da história do Flamengo, começa no banco. A expectativa é que o meio-campista seja utilizado no decorrer do jogo.

continua após a publicidade

+ Aposte na decisão da Supercopa Rei!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Escalação do Corinthians

O Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil, encara o Flamengo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CORINTHIANS

SUPERCOPA REI - JOGO ÚNICO

📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mané Garricnha, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay per view) e geTV (Youtube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)