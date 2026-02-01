menu hamburguer
Filipe Luís define a escalação do Flamengo para a decisão da Supercopa Rei

Rubro-Negro encara o Corinthians em Brasília

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Enviado especial
Dia 01/02/2026
15:08
Atualizado há 38 minutos
Filipe Luís é o técnico do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
imagem cameraFilipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Filipe Luís definiu a escalção do Flamengo para enfrentar o Corinthians na decisão da Supercopa Rei. No Estádio Mané Garrincha, às 16h (de Brasília), o Rubro-Negro entra em campo com Pedro, Carrascal e Plata no ataque. Recém-contratado, Lucas Paquetá começa no banco.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Carrascal e Pedro.

Lucas Paquetá no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Lucas Paquetá no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com pouco tempo de treinamento com os atuais companheiros, Lucas Paquetá, a maior contratação da história do Flamengo, começa no banco. A expectativa é que o meio-campista seja utilizado no decorrer do jogo.

Escalação do Corinthians

O Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil, encara o Flamengo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CORINTHIANS
SUPERCOPA REI - JOGO ÚNICO

📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mané Garricnha, em Brasília (DF)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay per view) e geTV (Youtube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

