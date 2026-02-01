menu hamburguer
Fora de Campo

Escalação do Corinthians para Supercopa divide opiniões: 'Parabéns'

Timão decide título nacional contra o Flamengo

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/02/2026
15:33
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)
O Corinthians está escalado para a final da Supercopa do Brasil, deste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. Para a ocasião o técnico Dorival Júnior optou por começar o confronto decisivo com os seguintes jogadores: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Memphis e Yuri Alberto.

➡️ Escalação do Flamengo para Supercopa do Brasil chama atenção: 'Levou a sério'

Nas redes sociais, torcedores do Timão dividiram opiniões sobre as escolhas de Dorival Júnior para a partida. O principal alvo de críticas foi a presença do meia Carrillo entre os titulares.

Apesar dos questionamentos de alguns torcedores, teve também quem aprovou a escalação do Corinthians e se mostrou confiante para a partida. Veja a repercussão completa abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo x Corinthians

O confronto entre as equipes carioca e paulista marca a nona edição da Supercopa do Brasil. A decisão acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. As expectativas são de um jogo disputado em busca da taça.

O Flamengo busca o quarto título da competição, enquanto o Corinthians o segundo. Vale destacar que os clubes já decidiram o torneio em 1991, quando o Timão conquistou a taça.

Supercopa Rei 2026 será disputada entre Flamengo e Corinthians, em Brasília. (Foto: Fernando Torres/Agif/Gazeta Press)

