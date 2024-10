Morre fisiculturista e ex-lutador de MMA, André Mussi, aos 48 anos

André Mussi, ex-lutador de MMA e fisiculturista morreu aos 48 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 11:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O fisiculturista e ex-lutador de MMA, André Mussi morreu na terça-feira (22), no Rio de Janeiro. O baiano de 48 anos faleceu, após passar mal durante um treino em uma academia. Mussi chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O corpo do fisiculturista, que deixa a esposa e o filho, será sepultado em Salvador, na Bahia.

André nasceu na capital baiana e por lá, ganhou reconhecimento por ser um dos pioneiros do esporte no estado. Com uma trajetória de prestígio em combates no Brasil, México, Estados Unidos e Portugal, ele possui um histórico de 11 vitórias, em sete anos de carreira — os dados são da Sherdog, uma das maiores plataformas de artes marciais do mundo.

Após a despedida dos octógonos, Mussi apostou na carreira de empreendedor e se aventurou como proprietário de academias. Em Salvador, o ex-lutador foi dono da antiga Academia Rush, especializada em musculação, mas que também oferecia aulas de artes marciais.

André Mussi foi lutador de MMA profissional por sete anos (Foto: Sherdog/Reprodução)

O fisiculturista também foi responsável por auxiliar na organização de eventos de combate importantes. Entre eles, o Clube da Luta e o Bahia Combat, que potencializaram a popularidade do esporte no estado.