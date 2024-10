Endividado, ex-atacante Zé Love tem prêmios em ‘A Fazenda’ penhorados

Zé Love é participante do reality show A Fazenda (Foto:Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 06:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Zé Love vive problema no reality show A Fazenda, da emissora Record. Conforme a decisão judicial, publicada na última sexta-feira (18), os eventuais prêmios do participante serão penhorados. A medita aconteceu devido a uma dívida do antigo atacante do Santos.

O endividamento aconteceu por conta da compra de um sítio. A propriedade pertence atualmente ao pai de Neymar. De acordo com a apuração do site UOL, a medida publicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), os prêmio até o valor de R$ 125.855,68, adquiridos no programa, serão penhorados. A empresa Teleimage, responsável pela organização do reality, já teria sido notificada.

A dívida e participação de pai de Neymar

O endividamento aconteceu por conta da compra de um sítio na cidade de Promissão, no interior de São Paulo. Desde 2016, o ex-jogador acumula empréstimos para a criação de gado e investimentos na propriedade. Os valores chegaram a um denominador que o atleta não conseguiu arcar com o custo. Ele chegou a ser processado pelo Banco do Brasil referente a dívida.

Para tentar ajudar o amigo pessoal, o pai de Neymar chegou a assumir as dívidas de Zé Love, mas não recebeu o valor, cerca de R$ 1 milhão, de volta. Assim, através de um acordo, para ter o sítio do participante da Fazenda, avaliado em R$ 1,8 milhão.