Modelo manteve affair com Alcaraz e Sinner ao mesmo tempo no US Open

A modelo americana Brooks Nader manteve relacionamentos simultâneos com os tenistas Carlos Alcaraz, da Espanha, e Jannik Sinner, da Itália, durante o US Open, segundo reportagem publicada pelo site Page Six nesta quinta-feira (12). O caso envolvendo os dois principais tenistas do circuito mundial aconteceu enquanto ambos competiam no torneio realizado em Nova York, culminando inclusive com o confronto entre eles na final da competição.

De acordo com o Page Six, veículo especializado em celebridades do New York Post, a modelo estaria "romanticamente jogando duplas" com os dois finalistas do torneio. A primeira confirmação sobre o envolvimento de Brooks com Alcaraz veio através de declarações de sua irmã, Grace Ann, durante um evento da semana de moda de Nova York.

"Os rumores são verdadeiros. Namoro é um termo tão vago. Mas eu sei que ele é o homem do momento", afirmou Grace Ann ao comentar sobre o relacionamento entre sua irmã e o tenista espanhol.

Em entrevista anterior à rádio SiriusXM realizada no mês passado, Brooks havia mencionado que estava "para jogo" com um "pequeno grupo". Na mesma ocasião, Grace Ann comentou que sua irmã se relacionava com homens de "todos os campos e quadras", mas "não do tipo da NBA".

A irmã da modelo também forneceu pistas sobre o envolvimento com Sinner ao mencionar que o nome do tenista "rima com vencedor" — uma referência ao sobrenome do italiano, que em inglês se assemelha a "winner". "Há muitos jogadores no jogo", completou Grace Ann, antes de ser interrompida por Brooks: "Pare de falar! Vou te dar um soco quando chegarmos em casa".

A reportagem não especifica se os tenistas tinham conhecimento do envolvimento simultâneo da modelo com ambos, nem como essa situação afetou o relacionamento entre eles. Também não há informações sobre a reação dos atletas após a divulgação do caso.

Alcaraz e Sinner: a vida imita a arte

O suposto triângulo amoroso remete ao filme "Rivais", lançado em 2024, que aborda uma história semelhante no mundo do tênis. Na trama, a personagem Tashi Duncan, interpretada por Zendaya, é uma ex-tenista que se torna treinadora de seu marido Art, vivido por Mike Faist, enquanto lida com a presença de Patrick, papel de Josh O'Connor, seu ex-namorado e antigo amigo de Art.