Cazé analisa gol do PSG no Flamengo no Mundial: 'Vou ser sincero'

Durante a transmissão da grande final do Intercontinental de 2025, entre PSG x Flamengo, o comentarista Casimiro Miguel analisou o gol sofrido pela equipe rubro-negra, na reta final da primeira etapa. Segundo ele, se o goleiro Rossi não tocasse na bola, o atacante Kvaratskhelia não abriria o placar para os franceses.

Aos 37 minutos da primeira etapa, o atacante Doué partiu pela direita e cruzou rasteiro para a outra ponta, buscando seu companheiro. Tentando evitar que a bola chegasse em Kvaratskhelia, Rossi chegou a tocar nela, mas não evitou que ela passasse. Na visão de Casimiro Miguel, o goleiro argentino acabou ajeitando a bola para que o atacante do PSG apenas completasse de carrinho para o gol.

- Vou ser sincero, acho que se o Rossi não tocasse nessa bola, o Kvaratskhelia não chegaria nela. Eu acho que ela estava ganhando velocidade, não dá para cravar, mas sendo engenheiro de obra pronta, eu diria que o Rossi deu uma ajeitada para o Kvaratskhelia - disse Casimiro Miguel.

PSG ⚔️ Flamengo: quem será o campeão mundial?

Texto por: Pedro Ernesto

A partida coloca frente a frente duas equipes que dominaram os continentes mais tradicionais do futebol e promete definir qual delas encerrará 2025 com o rótulo de melhor time do mundo. O confronto será marcado por times que buscam controlar o jogo a partir da posse de bola, capazes de transições rápidas, pressão constante e de proporcionar um espetáculo do esporte bretão.

O PSG busca um título inédito em seus 55 anos de história e sobrelevar a frustração do vice-campeonato mundial deste ano, a fim de retomar o status de time a ser batido; além do feito político de ganhar um torneio disputado no Catar, país que controla o clube. O Flamengo, por sua vez, já retomou protagonismo o qual nunca deveria ter perdido e agora visa alcançar a maior glória de sua história pela segunda vez.

Tudo isso como forma de agradecer pelo apoio da Nação, por toda a paixão dedicada e pelo incentivo constante ao clube neste ano. Uma torcida eufórica, presente tanto nas arquibancadas do Estádio Ahmad bin Ali quanto entre milhões de apaixonados torcedores em todo o Brasil, que transformarão a tarde de quarta-feira em um verdadeiro feriado nacional para acompanhar a grande decisão.

Diferentemente dos demais jogos do Intercontinental, a partida desta quarta-feira será disputada com casa cheia. O estádio, com capacidade para 45 mil espectadores, deve receber cerca de 40 mil pessoas. A arbitragem ficará a cargo do marroquino naturalizado estadunidense Ismail Elfath, que será auxiliado por Parker Corey e Kyle Atkins, enquanto Allen Chapman atuará como responsável pelo VAR.

