Jornalista critica decisão de astro do Flamengo contra PSG: 'Bastante equivocada'
Equipe encara o PSG na final do Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
Logo nos primeiro minutos da decisão entre PSG e Flamengo, a equipe rubro-negra ia cometendo uma lambança e foi salva pela arbitragem, que marcou escanteio, após um passe arriscado de Arrascaeta para Rossi. Ao tentar evitar que a bola saísse, o goleiro argentino acertou um chutão nos pés de Fabián Ruiz, que chegou a balançar as redes. Durante a transmissão da partida, o jornalista Bruno Formiga criticou a decisão do camisa 10 da Gávea.
“Ninguém morre nos devendo”: Ídolo do Flamengo, Zico relembra incidente vivido em Paris
Fora de Campo
Conmebol anuncia ‘bicho’ para Flamengo em caso de título
Flamengo
Presidente do Flamengo exalta elogio do técnico do PSG e diz: ‘Será um grande jogo’
Flamengo
➡️Falha de jogador em PSG x Flamengo choca torcedores: 'Que loucura'
Quando o cronômetro marcava oito minutos da primeira etapa, Arrascaeta recuou uma bola da intermediária e complicou a vida de Rossi, que correu para evitar a saída para escanteio. No desespero, o argentino tirou como deu e a bola encontrou o espanhol Fabián Ruiz, que com o gol aberto, estufou as redes no Estádio Ahmad bin Ali. No entanto, a bola acabou saindo e o árbitro marcou escanteio para o PSG, após ser orientado pelo VAR.
Na visão de Bruno Formiga, a decisão de Arrascaeta em recuar a bola da intermediária foi bastante equivocada. Segundo ele, o gol foi bem anulado, mas o Flamengo poderia ter evitado essa situação.
- Saiu muito. O pé direito do Rossi está em cima da linha e o Flamengo pode ser salvo pelo gongo, mas a tomada de decisão é bastante equivocada do Arrascaeta, depois do Rossi, que dá o tapa e fica muito longe do gol. Aí o Fabian Ruiz pensa muito rápido e faz um bonito gol, que foi bem anulado - disse Bruno Formiga.
Sonhando em voltar ao topo do mundo, o Flamengo sofreu o primeiro gol na reta final da primeira etapa. No entanto, a equipe de Filipe Luís não se abateu, manteve seu estilo de jogo e chegou a incomodar a defesa adversária na reta final da primeira etapa.
➡️Narrador da Globo crava placar de PSG x Flamengo ao vivo: '1 a 0'
PSG ⚔️ Flamengo: quem será o campeão mundial?
Texto por: Pedro Ernesto
A partida coloca frente a frente duas equipes que dominaram os continentes mais tradicionais do futebol e promete definir qual delas encerrará 2025 com o rótulo de melhor time do mundo. O confronto será marcado por times que buscam controlar o jogo a partir da posse de bola, capazes de transições rápidas, pressão constante e de proporcionar um espetáculo do esporte bretão.
O PSG busca um título inédito em seus 55 anos de história e sobrelevar a frustração do vice-campeonato mundial deste ano, a fim de retomar o status de time a ser batido; além do feito político de ganhar um torneio disputado no Catar, país que controla o clube. O Flamengo, por sua vez, já retomou protagonismo o qual nunca deveria ter perdido e agora visa alcançar a maior glória de sua história pela segunda vez.
Tudo isso como forma de agradecer pelo apoio da Nação, por toda a paixão dedicada e pelo incentivo constante ao clube neste ano. Uma torcida eufórica, presente tanto nas arquibancadas do Estádio Ahmad bin Ali quanto entre milhões de apaixonados torcedores em todo o Brasil, que transformarão a tarde de quarta-feira em um verdadeiro feriado nacional para acompanhar a grande decisão.
Diferentemente dos demais jogos do Intercontinental, a partida desta quarta-feira será disputada com casa cheia. O estádio, com capacidade para 45 mil espectadores, deve receber cerca de 40 mil pessoas. A arbitragem ficará a cargo do marroquino naturalizado estadunidense Ismail Elfath, que será auxiliado por Parker Corey e Kyle Atkins, enquanto Allen Chapman atuará como responsável pelo VAR.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias