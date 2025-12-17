Jornalista critica decisão de astro do Flamengo contra PSG: 'Bastante equivocada'

Logo nos primeiro minutos da decisão entre PSG e Flamengo, a equipe rubro-negra ia cometendo uma lambança e foi salva pela arbitragem, que marcou escanteio, após um passe arriscado de Arrascaeta para Rossi. Ao tentar evitar que a bola saísse, o goleiro argentino acertou um chutão nos pés de Fabián Ruiz, que chegou a balançar as redes. Durante a transmissão da partida, o jornalista Bruno Formiga criticou a decisão do camisa 10 da Gávea.

Falha de jogador em PSG x Flamengo choca torcedores: 'Que loucura'

Quando o cronômetro marcava oito minutos da primeira etapa, Arrascaeta recuou uma bola da intermediária e complicou a vida de Rossi, que correu para evitar a saída para escanteio. No desespero, o argentino tirou como deu e a bola encontrou o espanhol Fabián Ruiz, que com o gol aberto, estufou as redes no Estádio Ahmad bin Ali. No entanto, a bola acabou saindo e o árbitro marcou escanteio para o PSG, após ser orientado pelo VAR.

Na visão de Bruno Formiga, a decisão de Arrascaeta em recuar a bola da intermediária foi bastante equivocada. Segundo ele, o gol foi bem anulado, mas o Flamengo poderia ter evitado essa situação.

- Saiu muito. O pé direito do Rossi está em cima da linha e o Flamengo pode ser salvo pelo gongo, mas a tomada de decisão é bastante equivocada do Arrascaeta, depois do Rossi, que dá o tapa e fica muito longe do gol. Aí o Fabian Ruiz pensa muito rápido e faz um bonito gol, que foi bem anulado - disse Bruno Formiga.

Sonhando em voltar ao topo do mundo, o Flamengo sofreu o primeiro gol na reta final da primeira etapa. No entanto, a equipe de Filipe Luís não se abateu, manteve seu estilo de jogo e chegou a incomodar a defesa adversária na reta final da primeira etapa.

Narrador da Globo crava placar de PSG x Flamengo ao vivo: '1 a 0'

PSG ⚔️ Flamengo: quem será o campeão mundial?

Texto por: Pedro Ernesto

A partida coloca frente a frente duas equipes que dominaram os continentes mais tradicionais do futebol e promete definir qual delas encerrará 2025 com o rótulo de melhor time do mundo. O confronto será marcado por times que buscam controlar o jogo a partir da posse de bola, capazes de transições rápidas, pressão constante e de proporcionar um espetáculo do esporte bretão.

O PSG busca um título inédito em seus 55 anos de história e sobrelevar a frustração do vice-campeonato mundial deste ano, a fim de retomar o status de time a ser batido; além do feito político de ganhar um torneio disputado no Catar, país que controla o clube. O Flamengo, por sua vez, já retomou protagonismo o qual nunca deveria ter perdido e agora visa alcançar a maior glória de sua história pela segunda vez.

Tudo isso como forma de agradecer pelo apoio da Nação, por toda a paixão dedicada e pelo incentivo constante ao clube neste ano. Uma torcida eufórica, presente tanto nas arquibancadas do Estádio Ahmad bin Ali quanto entre milhões de apaixonados torcedores em todo o Brasil, que transformarão a tarde de quarta-feira em um verdadeiro feriado nacional para acompanhar a grande decisão.

Diferentemente dos demais jogos do Intercontinental, a partida desta quarta-feira será disputada com casa cheia. O estádio, com capacidade para 45 mil espectadores, deve receber cerca de 40 mil pessoas. A arbitragem ficará a cargo do marroquino naturalizado estadunidense Ismail Elfath, que será auxiliado por Parker Corey e Kyle Atkins, enquanto Allen Chapman atuará como responsável pelo VAR.

