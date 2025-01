Modelo é condenada por falso testemunho após acusar astro do Milan de estupro

A modelo russa Luisa Kremleva foi condenada a seis meses de prisão e pagamento de multa por falso testemunho após acusar o lateral Theo Hernández, do Milan, de estupro. A decisão inapelável foi tomada pelo Tribunal Penal de Málaga, da Espanha, nesta quinta-feira (9), depois de a mulher admitir que fez a acusação caluniosa por "vingança" e "para aproveitar a notoriedade" do jogador.

Kremleva terá que pagar uma multa de 1500 euros (cerca de R$ 9300 na cotação atual). No entanto, terá a prisão suspensa caso não comenta nenhum crime nos próximos dois anos.

Entenda o caso

A modelo fez a acusação falsa em junho de 2017, quando Theo Hernández ainda era jogador do Real Madrid, da Espanha. Kremleva e o lateral curtiam a noite na boate Olivia Valere, em Marbella. Os dois deixaram o local para um encontro sexual no carro de um amigo do atleta. Depois, voltaram para o interior da casa noturna, onde tiveram uma discordância. A russa queria que o atleta a levasse em casa, mas ele quis permanecer na companhia de amigos e amigas.

Em casa, na manhã seguinte, Kremleva solicitou a presença de agentes do Corpo Nacional de Polícia ao afirmar que havia sido vítima de uma agressão sexual. Posteriormente, fez a denúncia formal em uma delegacia. Imagens de segurança da área externa mostraram que a modelo machucou o joelho em uma queda acidental na rua, contradizendo as alegações de agressão. Theo, por sua vez, admitiu que os dois tiveram relações sexuais, porém de forma consensual.

O lateral nunca chegou a ser preso. Por falta de evidências, o caso foi arquivado provisoriamente um mês após a acusação. Oito anos depois, Kremleva é condenada por falso testemunho.

Quem é Theo Hernández, jogador do Milan?

Revelado nas categorias de base do Atlético de Madrid, o lateral francês Theo Hernández atua no Milan desde 2019. Uma das grandes referências do elenco, com mais de 200 partidas, o defensor destaca-se pela velocidade e força ofensiva. Antes, teve passagem mais discreta pelo Real Madrid, entre 2017 e 2019, integrando o elenco campeão da Champions League na temporada 17-18. Theo é irmão mais novo de Lucas Hernández, do PSG, seu companheiro de seleção francesa.