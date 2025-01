Na madrugada da última segunda-feira (09), um trágico incidente em partida de futebol vitimou o adolescente Edson Lopes Gama, de 16 anos, em uma comunidade de Maués, no interior do Amazonas. Durante uma disputa de pênaltis, Edson, atuando como goleiro, foi atingido por uma bola no peito, levando à sua queda imediata.

Os esforços para socorrer o jovem foram prejudicados pela seca dos rios, atrasando a chegada ao hospital de Maués até as 12h15, momento em que Edson já não apresentava sinais vitais.

A família foi informada pelos médicos que a causa da morte de Edson poderia estar relacionada aos repetidos impactos na região do peito, agravando uma condição pré-existente ou causando uma lesão fatal. Até o momento, aguardam o laudo oficial sobre a causa da morte, sendo que Edson não tinha histórico de problemas cardíacos conhecidos.

- Ele sempre se dedicou ao esporte. Era um jovem que dava a vida pela bola, e foi a bola que tirou a vida dele - lamentou Elisia.

Elisia Lopes, irmã da vítima, relatou que Edson já havia se queixado de dores no tórax anteriormente, suspeitando que fosse resultado de impactos em torneios passados.