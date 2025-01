O número de partidas suspeitas de manipulação de resultados caiu 17% no mundo todo em 2024, apresentando uma inflexão em relação aos anos anteriores, que vinham registrando sucessivas altas. No futebol brasileiro, foram 57 casos. Apesar de alto, o total caiu 48% em relação a 2023 e tirou o País do topo do ranking mundial.

Os dados fazem parte do relatório anual de integridade da Sportradar Integrity Services. Líder global de tecnologia esportiva, a empresa monitorou mais de 850 mil partidas de 70 modalidades esportivas no mundo todo em 2024, e identificou queda nas suspeitas de manipulação em todos os continentes.

“Apesar da redução geral, a Sportradar destaca que a manipulação de resultados continua sendo um desafio persistente globalmente”, destaca o relatório.

Segundo a empresa, ao todo 57 partidas no Brasil tiveram suspeitas de manipulação no ano passado. O número é elevado e acende o alerta de autoridades, mas representa pouco mais da metade dos casos apontados um ano antes — foram 110 em 2023.

Brasil deixa topo de suspeita de manipulação de apostas

A queda de 48% nos casos suspeitos tirou o Brasil do topo do ranking de países com maior número de suspeitas. A Sportradar, contudo, não divulga quem assumiu o posto, informando apenas os dados por continentes.

continua após a publicidade

De acordo com o relatório, 95 países tiveram casos de suspeita de manipulação de resultados esportivos em 2024. Foram 1.108 partidas de 12 esportes diferentes. O futebol é a modalidade com mais casos (721), seguido de basquete (187) e tênis (69).

A maior concentração de casos suspeitos foi vista na Europa — que historicamente registra o maior número de casos —, com 439 apontamentos. A Ásia, com 310 partidas, ficou em segundo. América do Sul (245), África (69), América do Norte (43) e Oceania (2) vieram na sequência.