Modelo apontada como pivô do término de Cebolinha dispara: ‘Ele deve pedir perdão’

Éverton Cebolinha, jogador do Flamengo, se envolveu em escândalo de traição (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 19:34 • Rio de Janeiro

Ivana Bermanelli, modelo apontada como pivô do término do casamento de Everton Cebolinha com Isa Ranieri, abriu o jogo sobre a relação com o atacante do Flamengo. Em entrevista ao jornal Extra, a influenciadora contou detalhes do envolvimento com o atleta e criticou a postura dele após o caso vim à tona na mídia.

De acordo com a modelo, o relacionamento entre eles se inciou através de uma vídeo chamada no Instagram. Ela afirmou que no início da interação o atleta se declarou solteiro, porém ao que tudo indica, ele ainda vivia um relacionamento com Isa Ranieri, com quem foi casado pelos últimos oito anos.

- Ele me falou que desta vez foi ela quem quis a separação e que não tinha volta, como das outras em que brigaram, e que foi a ex mesmo quem fez todas as malas dele para sair de casa. Ele alugou um apartamento e estava lá quando ficamos mais próximos. Na minha cabeça, não havia problema nenhum, já que ambos estávamos livres - declarou a influenciadora.

Além disso, Ivana também relatou como era a relação. Em setembro deste ano, o atleta teria a convidado para viajar ao Rio de Janeiro para ficar em um apart-hotel alugado por ele. A modelo que também viveu no passado um relacionamento com Luan Almeida, atleta do Bragantino, mora em Bragança Paulista.

Durante o período em terras cariocas, ela declara ter vivido um relação quase secreta com o jogador. Conforme relatado, os dois evitavam aparecer juntos em ambientes públicos ou em áreas comuns do apart-hotel alugado.

Ivana Bermanelli suposta pivô do término do casamento do atacante Everton Cebolinha (Foto: Reprodução)

Relação após o vazamento do affair

O romance vivido entre os dois teria esfriado após a notícia da relação aparecer na mídia. Ivana apontou que desde o vazamento, o atacante do Flamengo mudou completamente de postura, e ainda, a acusou de ter divulgado a relação. A última mensagem de Cebolinha para a modelo teria sido: "Conseguiu o que queria, kkkk. Bonita estratégia". Depois disso, o atleta teria a bloqueado das redes sociais.

- Nem quis saber da minha versão dos fatos. Mas pediu para que eu negasse que o conhecia, que negasse tudo. E eu disse não. Afinal eu não fiz nada errado. Então o cara me deixa exposta à opinião pública, aos xingamentos, sendo julgada como golpista de pensão, amante, maria chuteira… Me chamaram de tudo e mais um pouco. Parece até que eu destruí um casamento. E não fiz isso - contou Ivana.

Arrependimento

Ivana se mostrou arrependida pelo envolvimento com o Cebolinha. Em suas últimas palavras sobre o caso, ela voltou a declara que não fazia ideia de que o atacante ainda estava casado com Isa Ranieri no período do relacionamento. Na visão dela, o atleta deve um pedido de desculpa para as duas.

- Não foi culpa minha que o Everton tenha se separado. Acho, inclusive, que eles têm que voltar. Mas antes ele deve perdão a mim e à ex-mulher - concluiu.

Isa Ranieri anunciou o fim do casamento com o atacante do Flamengo na última quarta-feira (9) através de uma publicação nas redes sociais. A notícia do suposta traição aconteceu após o anúncio da separação do casal. Os dois estavam há oito anos casados.