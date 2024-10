Éverton Cebolinha, jogador do Flamengo, se envolveu em escândalo de traição (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Ivana Bermanelli seria o pivô do término do relacionamento entre Éverton Cebolinha, atacante do Flamengo, e Isa Ranieri, mãe de seus três filhos, segundo o jornal Extra, que revelou que o jogador estaria vivendo um relacionamento com Ivana, esposa de Luan Cândido, jogado do RB Bragantino. Cebolinha negou as acusações de traição, mas em um vídeo vazado ele aparece ao lado de Ivana.

A notícia do fim da relação circulou na última quarta-feira (9), quando a própria influenciadora fez um post para anunciar a separação. O jogador esteve casado com Isa Ranieri nos últimos oito anos.

O vídeo publicado pelo Extra mostra o jogador em clima íntimo e descontraído ao lado do suposto affair. O vídeo teria sido gravado em uma suíte alugada pelo jogador em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, supostamente onde aconteciam os encontros às escondidas.

Cebolinha nega rumores de traição

Apesar das acusações, Everton Cebolinha nega o envolvimento com Ivana. Por meio de uma postagem nas redes sociais, o atacante afirmou que irá tomar as medidas judicialmente cabíveis para provar que a notícia é falsa. Além disso, ele ainda apontou que o término com Isa Ranieri aconteceu por motivos pessoais.

Mais sobre Cebolinha e Isa

Cebolinha e Isa estavam juntos havia oito anos. Eles são pais de Sofia, de 6 anos, Pedro, de 5, e Luca, de 1. O jogador deve ficar afastado dos gramados por cerca de oito meses após sofrer uma lesão grave, dois meses atrás. O atleta rompeu o tendão de aquiles do pé esquerdo, na partida entre Flamengo e Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão.