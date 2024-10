Richarlison ironiza vídeo de Mauro Cezar nas redes sociais: ‘Calma, Maurinho’

Richarlison em ação com a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 16:57 • Rio de Janeiro

Richarlison, atacante do Tottenham, da Inglaterra, ironizou o jornalista Mauro Cezar Pereira nas redes sociais. A ação do jogador aconteceu em uma resposta na publicação do influenciador Eduardo Semblano, o "Fui Clear", que detonou a postura do comunicador ao criticar a presença das SAFs no futebol brasileiro.

O atleta aproveitou a oportunidade para debochar do vídeo em que Mauro Cezar expõem a própria opinião sobre o assunto. Na visão dele, o jornalista se mostrou exaltado durante a abordagem do tema, e assim, ironizou a situação: "Calma, Maurinho. Vou chamar o pilhado para ele te acalmar".

Richarlison debochou de comentário de Mauro Cezar Pereira (Foto: Reprodução)

Relembre polêmica

Após a vitória do Brasil contra o Chile por 2 a 1, na última quinta-feira (10), em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, Mauro Cezar criticou o modelo de negócio das SAFs no Brasil. Durante o pós-jogo do confronto, na programação da Rádio Jovem Pan, o comunicador classificou a contratação de Igor Jesus e Luiz Henrique, autores dos gols do triunfo brasileiro, pelo Botafogo como "fantasiosa".

A declaração foi alvo de críticas nas redes sociais. O cenário fez o jornalista voltar a se manifestar sobre o tema nas redes sociais. Através de um vídeo postado na própria conta do Instagram, Mauro explicou a opinião sobre o caso e voltou a apontar que o clube carioca não conseguiria ter contrato os dois atacantes sem o modelo da SAF.

Publicação comentada por Richarlison

A publicação que teve a interação de Richarlison aconteceu no perfil do influenciador Eduardo Semblano. O "Fui Clear" detonou o vídeo postado por Mauro Cezar sobre o caso. Ao comentar a critica do comunicador, ele chega a chamá-lo de "desagradável", "oportunista" e "sindicalista". Veja o post abaixo: