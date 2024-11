Milton Neves bate o martelo sobre briga do Corinthians contra rebaixamento

Milton Neves (Foto: Reprodução/Band)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 13:07 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Vitória de virada no Barradão, no sábado (9), e deu mais um passo para longe da zona de rebaixamento. O Timão agora ocupa a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. Após o jogo, o jornalista Milton Neves analisou a situação do Alvinegro.

➡️ Corinthians mantém sonho de Libertadores após resultados da rodada

- Ainda tentando escapar do rebaixamento do Brasileiro, perdeu duas chances para ser campeão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Até foi longe demais em ambas. Mas nesta reta final do Brasileiro, o time resolveu 'acordar' e, quem diria, pode até 'beliscar' uma vaguinha na Sul-Americana do ano que vem, ou sendo bem otimista, um lugarzinho na pré-Libertadores, neste torneio 'inchado', onde talvez até o nono colocado consiga se garantir - escreveu o jornalista em seu blog no "UOL".

Garro e Yuri Alberto comemorando gol do Corinthians contra o Vitória (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Neves ainda rasgou elogios ao meia argentino Rodrigo Garro, responsável pelas assistências dos dois gols do Corinthians contra o time baiano, e bateu o martelo sobre as chances da equipe comandada por Ramón Díaz ser rebaixada.

- Bom, agora com 41 pontos, o fantasma do rebaixamento está sendo nocauteado pelo Alvinegro. Resta saber aonde poderá chegar este agora positivamente surpreendente Corinthians - finalizou.

O Corinthians vai encarar nos próximos jogos disputas diretas por posições na tabela. No dia 20 de novembro, o Alvinegro recebe o Cruzeiro, na Neo Química Arena. A Raposa é a atual 7ª colocada do campeonato com 47 pontos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Quatro dias depois, o time recebe o Vasco, nono colocado, com apenas dois pontos a mais que o Timão no momento.

A lista dos próximos confrontos do time ainda conta com Bahia e Grêmio, que também estão próximos ao Corinthians na tabela, além do Criciúma.