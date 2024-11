Corinthians: Yuri Alberto se firma na briga pela artilharia do Brasileirão

O Corinthians superou o Vitória por 2 a 1, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto e Memphis fizeram os gols do clube alvinegro. Com o tento anotado neste sábado (9), o centroavante do Timão se consolidou como candidato para ser artilheiro da competição nacional.

Yuri Alberto chegou a 10 gols no Brasileirão. Atualmente, o artilheiro da competição é Estêvão, do Palmeiras, com 12 gols anotados. O centroavante do Timão é o terceiro da lista, atrás apenas do jovem do clube alviverde e Pedro, do Flamengo, que marcou 11 vezes no torneio, mas que está fora de combate devido a uma lesão.

O jogador está empatado em terceiro lugar na artilharia da competição nacional com Hulk, do Atlético-MG, Luciano, do São Paulo, e Alerrandro, do Vitória. Entretanto, Yuri Alberto leva vantagem sobre os rivais. O atacante vive um grande momento no Campeonato Brasileiro.

O atacante marcou seis gols nos últimos cinco jogos que disputou no torneio. Yuri Alberto foi fundamental nas vitórias do Timão contra o Athletico Paranaense, Palmeiras e Vitória. Com o triunfo no Barradão, o clube alvinegro chegou a quatro vitórias consecutivas na competição nacional, um feito que não acontecia desde 2020.

Yuri Alberto vive grande fase no Corinthians em 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Artilheiros do Corinthians na história

Caso seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto iria igualar o feito de um ex-jogador da história recente do clube. Jô foi o único jogador do Corinthians a ser artilheiro da competição nacional em toda a história do torneio.

O atacante foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017, conquistado pelo Timão. Na ocasião, Jô marcou 18 gols e ficou na liderança da lista de goleadores junto a Henrique Dourado, na época atacante do Fluminense.

