O Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo conquistado neste sábado fez o Timão subir para a parte de cima da tabela, na décima colocação. Com 41 pontos, o clube alvinegro ultrapassou o adversário baiano, Grêmio e Atlético Mineiro.

Além disso, o Corinthians abriu sete pontos de vantagem sobre o Athletico Paranaense, clube que abre a zona de rebaixamento. O Timão começa a sonhar com objetivos maiores no Brasileirão. Na zona de classificação para a Sul-Americana, os comandados de Ramón Díaz querem conquistar a nona colocação, que pode classificar a equipe para a Libertadores do próximo ano.

Possibilidade de vaga

Os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro garantem vaga na próxima edição da Libertadores. No entanto, essa distribuição de vagas pode sofrer alterações dependendo do desempenho de Botafogo, Flamengo e Cruzeiro nas competições que estão disputando.

Atualmente na zona de classificação para torneios continentais, Botafogo e Flamengo podem abrir até duas vagas para a competição, caso conquistem as atuais edições da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente.

Já o Cruzeiro, oitavo colocado na tabela, pode assegurar uma vaga na Libertadores se conquistar o título da Copa Sul-Americana. Nesse cenário, com os três clubes brasileiros vencendo as competições, o Campeonato Brasileiro poderá classificar até o nono colocado para a fase de grupos da Libertadores.

Memphis marcou um dos gols do Corinthians no triunfo contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

A rodada dos adversários

O atual nono colocado do Brasileirão é o Vasco da Gama. Com dois pontos a mais que o Corinthians, o time carioca perdeu por 3 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (9), jogando no Castelão, pela 33ª rodada da competição. O clube não vive uma boa fase e perdeu seus últimos dois jogos no torneio.

Outro adversário que a Fiel está secando é o Bahia. Com 46 pontos, a equipe treinada por Rogério Ceni ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (9), o clube baiano foi derrotado por 2 a 1 pelo Juventude, em partida realizada em Caxias do Sul.

Assim como o Vasco da Gama, o Bahia também foi derrotado nas duas últimas partidas que disputou. O Corinthians, por outro lado, vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

Próximo jogo do Corinthians

O Timão só volta a entrar em campo após a Data Fifa, no dia 20 de novembro, às 11h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena.