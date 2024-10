Jogador é suspenso pela Fifa após dar apelido discriminatório a atleta sul-coreano

Fifa puniu atleta por criar apelido discriminatório a jogador sul-coreano (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 17:19 • Rio de Janeiro

Marco Curto, zagueiro do Cesena, da Itália, foi suspenso pela Fifa após dar um apelido para Hwang Hee-chan, do Wolverhampton, da Premier League. O defensor chamou o atleta sul-coreano de Jackie Chan, e teve a ação repreendida pela entidade maior do futebol, que classificou o gesto como discriminatório.

➡️Em CPI das Apostas, empresário confessa manipulação e cita Textor: ‘Não é tão louco assim’

➡️Palmeiras montará ‘operação de guerra’ para receber Botafogo no Allianz Parque, diz PVC

O fato teria acontecido em julho deste ano, durante um amistoso de pré-temporada, em Marbella, na Espanha. Em campo, o ato de Marco Curto gerou uma briga generalizada. Daniel Podence, que atuava na equipe inglesa, agrediu um jogador do Como e foi expulso.

Após o confronto, o próprio Wolverhampton entrou com uma reclamação na Fifa referente ao episódio. Após apuração e julgamento dos fatos, a Fifa optou por punir o zagueiro em 10 jogos de suspensão.

- O jogador Marco Curto foi considerado responsável por comportamento discriminatório e suspenso por 10 partidas. O jogador terá que realizar serviço comunitário e passar por um programa de treinamento e reeducação em uma entidade aprovada pela Fifa - disse um porta-voz da Fifa.

Zagueiro Marco Curto em ação pelo Cesena, da Itália (Foto: Divulgação)

➡️Quais seleções já foram campeãs da UEFA Nations League?

Na época, o Como, da Itália, que detém os direitos econômicos do jogador, chegou a emitir uma nota sobre o caso. O clube não considerou que o ato do jogador foi de forma pejorativa, e ainda destacou, que a fala teria sido em tom de brincadeira, após Marco Curto, ouvir os jogadores do Wolverhampton chamarem Hwang Hee-chan de "Channy".