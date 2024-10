Eleição no Flamengo: candidatos intensificam campanha

Rodrigo Dunshee tem apoio de Rodolfo Landim (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 19:42 • Rio de Janeiro

Rodrigo Dunshee, candidato da situação na disputa à presidência do Flamengo, marcou para a próxima segunda-feira (14) o lançamento oficial de sua candidatura. Vice-presidente Geral e Jurídico do clube rubro-negro, Dunshee é apoiado pelo atual mandatário, Rodolfo Landim, que deixa o cargo no fim do ano.

➡️Com três brasileiros, confira a lista dos elencos mais valiosos do mundo da bola

O lançamento da candidatura da Chapa UNIFLA — já formalizada junto ao clube — acontecerá em evento no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, zona sul do Rio. Além de Rodrigo Dunshee, seu candidato a vice, Marcos Bodin, e Landim também estarão presentes.

Demais candidatos buscam apoio

Os outros três candidatos à presidência do clube, Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos (MGM) e Wallim Vasconcellos, seguem em campanha junto aos sócios e buscando apoiadores.

MGM, que encabeça a Chapa Mengão Maior, irá se encontrar com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nesta sexta-feira (11). Ao lado do candidato a vice, Wellington Silva, ele irá apresentar suas propostas “de profissionalização geral do clube”.

BAP, da Chapa Raça, Amor e Gestão; e Wallim Vasconcellos, da Chapa Flamengo em outro Patamar, também têm intensificado encontros com grupos de sócios, além de participarem de entrevistas e podcasts.