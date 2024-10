Vini Jr homenageia Flamengo nas redes sociais; confira o post

Vini Jr. em ação com a camisa do Real Madrid (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 18:53 • Redação do Lance!

Astro do Real Madrid e candidato à Bola de Ouro na temporada 2023/24, Vini Jr homenageou o Flamengo em suas redes sociais. Em publicação no story do Instagram, o brasileiro fotografou camisas antigas do Rubro-Negro com o hino do clube ao fundo, composta por Lamartine Babo.

Vini Jr fotografa camisas retrô do Flamengo em story no Instagram (Foto: Reprodução / Instagram @vinijr)

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Vini Jr fez sua estreia no futebol profissional em 2017, com apenas 16 anos, e rapidamente se tornou um dos principais jogadores do time. Durante sua passagem pelo Mais Querido, ele ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Carioca daquele ano.

Vendido ainda na base para o Real Madrid, os espanhóis contraram o jogador em 2018 por 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 274 milhões na cotação atual). Atualmente, o craque se tornou o protagonista da equipe de Carlo Ancelotti e foi fundamental nas conquistas da Champions League 2021/22 e 2023/24, com gol nas duas finais.

