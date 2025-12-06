Internacional x RB Bragantino – Palpites, análise e odds

Confira aqui no Lance! os principais palpites para Internacional x RB Bragantino pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O duelo neste domingo, 7 de dezembro, acontece no Beira-Rio a partir das 16h (horário de Brasília). O Colorado terá um confronto decisivo diante do seu torcedor. Isso porque, caso não vença, estará rebaixado para a Série B. Por outro lado, o Massa Bruta busca fechar a competição com mais uma vitória.

Palpite do Lance! para Internacional x RB Bragantino (07/12/2025) - Ambos os times marcam e Mais de 2,5 gols (2,25 na Betsson)

O Internacional tem na sua defesa a grande dor de cabeça nos últimos jogos. O sistema defensivo do time foi vazado nas seis rodadas recentes. Em três desses duelos, o mercado acima deu certo. Já o Bragantino, desde a chegada de Mancini, marcou dez gols em sete compromissos, com média pouco acima de um por duelo.

O Colorado não deve fazer um jogo de muita postura defensiva. Isso porque a necessidade de ganhar força o time gaúcho a atacar mais. Dos 41 gols feitos no Brasileirão, 24 foram marcados no Beira-Rio. Assim, o contexto do encontro favorece uma partida muito movimentado no sul do país.

O Internacional tem média de 1,3 gols marcados nos últimos dez jogos Quatro dos últimos cinco jogos do Colorado tiveram mais de 2,5 gols Cinco dos oito duelos recentes do Massa Bruta como visitante foram com ambos lados marcando

Outros mercados para Internacional x RB Bragantino

Mais de 5,5 escanteios para o Internacional (1,62 na Betsson) Ambos os tempos mais de 0,5 gol (1,70 na Br4Bet) Resultado: Vitória do Internacional (1,76 na Superbet)

Um dos palpites no encontro é do Internacional cobrar mais de 5,5 escanteios no jogo. O time teve uma estatística próxima dessa marca em cinco dos sete jogos recentes. Nesse recorte, o número de cobranças foi de cinco ou mais tiros de canto. A necessidade de atacar mais a defesa paulista deve forçar o Colorado a explorar jogadas de linha de fundo. Logo, o número de escanteios deve ser grande dentro do Beira-Rio.

Outro palpite é de um gol marcado em cada tempos. O time gaúcho tem um sistema defensivo que sofre bastante nos 45 minutos iniciais. 29 tentos sofridos na competição foram na primeira metade. Já o Massa Bruta tem seus jogos mais movimentados no tempo final. Por fim, atuando ao lado do seu torcedor, o Colorado deve adotar uma postura mais ofensiva. A necessidade da vitória deve obrigar à uma atuação de abafa, apesar das limitações táticas.

Análise e Forma dos Times

Internacional - Momento e escalação

O clima é de apreensão para o torcedor colorado na última rodada do Brasileirão. A derrota por 3 a 0 para o São Paulo afundou o Internacional na zona de rebaixamento. Com 41 pontos, o time chega a esta partida sem depender de si para não ser rebaixado pela segunda vez na sua história. Assim, terá que vencer o Massa Bruta e torcer por tropeços de Ceará, Fortaleza ou Vitória.

Abel Braga vai para o seu segundo jogo a frente do Colorado na missão de evitar esse rebaixamento. Após a derrota na estreia, o treinador terá apenas dois treinos para definir a formação titular para o duelo no Beira-Rio. Uma certeza será o retorno de Carbonero, já que o colombiano cumpriu suspensão contra os paulistas. A dúvida é a formação que Abel usará neste duelo. Ele pode repetir o esquema com três zagueiros ou voltar a uma linha de quatro defensores.

Provável formação do Internacional: Sergio Rochet; Aguirre, Vitão, Gabriel Mercado e Bernabei; Alan Rodríguez, Thiago Maia e Bruno Gomes; Alan Patrick, Carbonero e Vitinho. Técnico: Abel Braga.

RB Bragantino - Momento e escalação

A goelada por 4 a 0 contra o Vitória recolocou o RB Bragantino na briga por uma possível vaga na próxima Libertadores. Isso porque, caso seja o oitavo colocado e Cruzeiro ou Fluminense vença a Copa do Brasil, a tabela vira um G8. O time teria que vencer o Internacional neste domingo e ver uma derrota do São Paulo. A diferença entre os times é de três pontos, com o Massa Bruta podendo passar no critério de vitórias.

Desde a chegada de Mancini, o time paulista teve quatro vitórias e três derrotas na competição. Sem novos desfalques, o treinador pode repetir a formação que goleou o Vitória na última rodada. No momento, Fabinho, Guzmán Rodríguez, Bruno Gonçalves, Pedro Henrique e Mosquera estão no departamento médico.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gustavo Neves e Gabriel; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Jhon Jhon; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Confronto direto e estatísticas de Internacional e RB Bragantino

O histórico recente entre Internacional e RB Bragantino é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

09/08/2025 - RB Bragantino 1 x 3 Internacional - (Campeonato Brasileiro)

24/11/2024 - Internacional 4 x 1 RB Bragantino - (Campeonato Brasileiro)

25/09/2024 - RB Bragantino 2 x 2 Internacional - (Campeonato Brasileiro)

26/11/2023 - Internacional 1 x 0 RB Bragantino - (Campeonato Brasileiro)

23/07/2023 - RB Bragantino 0 x 0 Internacional - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Internacional x RB Bragantino

Os últimos três confrontos diretos terminaram com ambos lados marcando e mais de 2,5 gols O Internacional venceu cinco dos últimos dez jogos contra o Bragantino Quatro das últimas cinco partidas terminaram com mais de 10,5 escanteios A equipe gaúcha ficou apenas sete partidas na competição sem ser vazada O Massa Bruta tem média de 1,2 gols marcados por rodada neste Brasileirão

Comparação de Odds para Internacional x RB Bragantino

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado total de gols marcados.

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,81 1,91 Br4Bet 1,86 1,90 Superbet 1,95 1,85

Resumo dos palpites do Lance! para Internacional x RB Bragantino

Ambas as equipes marcam e Mais de 2,5 gols (2,25 na Betsson) Mais de 5,5 escanteios para o Internacional (1,62 na Betsson) Ambos os tempos mais de 0,5 gol (1,70 na Br4Bet) Resultado: Vitória do Internacional (1,76 na Superbet)

