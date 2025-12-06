Internacional x RB Bragantino – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Internacional x RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Confira aqui no Lance! os principais palpites para Internacional x RB Bragantino pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O duelo neste domingo, 7 de dezembro, acontece no Beira-Rio a partir das 16h (horário de Brasília). O Colorado terá um confronto decisivo diante do seu torcedor. Isso porque, caso não vença, estará rebaixado para a Série B. Por outro lado, o Massa Bruta busca fechar a competição com mais uma vitória.
Palpite do Lance! para Internacional x RB Bragantino (07/12/2025) - Ambos os times marcam e Mais de 2,5 gols (2,25 na Betsson)
O Internacional tem na sua defesa a grande dor de cabeça nos últimos jogos. O sistema defensivo do time foi vazado nas seis rodadas recentes. Em três desses duelos, o mercado acima deu certo. Já o Bragantino, desde a chegada de Mancini, marcou dez gols em sete compromissos, com média pouco acima de um por duelo.
O Colorado não deve fazer um jogo de muita postura defensiva. Isso porque a necessidade de ganhar força o time gaúcho a atacar mais. Dos 41 gols feitos no Brasileirão, 24 foram marcados no Beira-Rio. Assim, o contexto do encontro favorece uma partida muito movimentado no sul do país.
- O Internacional tem média de 1,3 gols marcados nos últimos dez jogos
- Quatro dos últimos cinco jogos do Colorado tiveram mais de 2,5 gols
- Cinco dos oito duelos recentes do Massa Bruta como visitante foram com ambos lados marcando
Outros mercados para Internacional x RB Bragantino
- Mais de 5,5 escanteios para o Internacional (1,62 na Betsson)
- Ambos os tempos mais de 0,5 gol (1,70 na Br4Bet)
- Resultado: Vitória do Internacional (1,76 na Superbet)
Um dos palpites no encontro é do Internacional cobrar mais de 5,5 escanteios no jogo. O time teve uma estatística próxima dessa marca em cinco dos sete jogos recentes. Nesse recorte, o número de cobranças foi de cinco ou mais tiros de canto. A necessidade de atacar mais a defesa paulista deve forçar o Colorado a explorar jogadas de linha de fundo. Logo, o número de escanteios deve ser grande dentro do Beira-Rio.
Outro palpite é de um gol marcado em cada tempos. O time gaúcho tem um sistema defensivo que sofre bastante nos 45 minutos iniciais. 29 tentos sofridos na competição foram na primeira metade. Já o Massa Bruta tem seus jogos mais movimentados no tempo final. Por fim, atuando ao lado do seu torcedor, o Colorado deve adotar uma postura mais ofensiva. A necessidade da vitória deve obrigar à uma atuação de abafa, apesar das limitações táticas.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise e Forma dos Times
Internacional - Momento e escalação
O clima é de apreensão para o torcedor colorado na última rodada do Brasileirão. A derrota por 3 a 0 para o São Paulo afundou o Internacional na zona de rebaixamento. Com 41 pontos, o time chega a esta partida sem depender de si para não ser rebaixado pela segunda vez na sua história. Assim, terá que vencer o Massa Bruta e torcer por tropeços de Ceará, Fortaleza ou Vitória.
Abel Braga vai para o seu segundo jogo a frente do Colorado na missão de evitar esse rebaixamento. Após a derrota na estreia, o treinador terá apenas dois treinos para definir a formação titular para o duelo no Beira-Rio. Uma certeza será o retorno de Carbonero, já que o colombiano cumpriu suspensão contra os paulistas. A dúvida é a formação que Abel usará neste duelo. Ele pode repetir o esquema com três zagueiros ou voltar a uma linha de quatro defensores.
Provável formação do Internacional: Sergio Rochet; Aguirre, Vitão, Gabriel Mercado e Bernabei; Alan Rodríguez, Thiago Maia e Bruno Gomes; Alan Patrick, Carbonero e Vitinho. Técnico: Abel Braga.
RB Bragantino - Momento e escalação
A goelada por 4 a 0 contra o Vitória recolocou o RB Bragantino na briga por uma possível vaga na próxima Libertadores. Isso porque, caso seja o oitavo colocado e Cruzeiro ou Fluminense vença a Copa do Brasil, a tabela vira um G8. O time teria que vencer o Internacional neste domingo e ver uma derrota do São Paulo. A diferença entre os times é de três pontos, com o Massa Bruta podendo passar no critério de vitórias.
Desde a chegada de Mancini, o time paulista teve quatro vitórias e três derrotas na competição. Sem novos desfalques, o treinador pode repetir a formação que goleou o Vitória na última rodada. No momento, Fabinho, Guzmán Rodríguez, Bruno Gonçalves, Pedro Henrique e Mosquera estão no departamento médico.
Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gustavo Neves e Gabriel; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Jhon Jhon; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Confronto direto e estatísticas de Internacional e RB Bragantino
O histórico recente entre Internacional e RB Bragantino é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
- 09/08/2025 - RB Bragantino 1 x 3 Internacional - (Campeonato Brasileiro)
- 24/11/2024 - Internacional 4 x 1 RB Bragantino - (Campeonato Brasileiro)
- 25/09/2024 - RB Bragantino 2 x 2 Internacional - (Campeonato Brasileiro)
- 26/11/2023 - Internacional 1 x 0 RB Bragantino - (Campeonato Brasileiro)
- 23/07/2023 - RB Bragantino 0 x 0 Internacional - (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Internacional x RB Bragantino
- Os últimos três confrontos diretos terminaram com ambos lados marcando e mais de 2,5 gols
- O Internacional venceu cinco dos últimos dez jogos contra o Bragantino
- Quatro das últimas cinco partidas terminaram com mais de 10,5 escanteios
- A equipe gaúcha ficou apenas sete partidas na competição sem ser vazada
- O Massa Bruta tem média de 1,2 gols marcados por rodada neste Brasileirão
Comparação de Odds para Internacional x RB Bragantino
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado total de gols marcados.
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
1,81
1,91
Br4Bet
1,86
1,90
Superbet
1,95
1,85
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Internacional x RB Bragantino
- Ambas as equipes marcam e Mais de 2,5 gols (2,25 na Betsson)
- Mais de 5,5 escanteios para o Internacional (1,62 na Betsson)
- Ambos os tempos mais de 0,5 gol (1,70 na Br4Bet)
- Resultado: Vitória do Internacional (1,76 na Superbet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias