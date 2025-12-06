Situação inesperada no AeroFla irrita torcedores: 'Vergonha'

A delegação do Flamengo viajou neste sábado rumo ao Catar, onde irá disputar a Copa Intercontinental. Para a ocasião, torcedores do clube carioca se mobilizaram para realizar um novo "AeroFla", no terminal do Aeroporto Galeão. Contudo, uma mudança no esquema de segurança gerou revolta em parte da torcida rubro-negra.

Diferentemente do evento para a final da Libertadores, os torcedores presentes não tiveram contato com a delegação rubro-negra e ficaram separados por grades de proteção. A situação revoltou parte dos presentes, que direcionou palavras de ordem contra a Polícia Militar e chegou a arremessar pedras em direção à segurança. A PMERJ reagiu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio e de pimenta.

O cenário se estendeu para as redes sociais. Torcedores do clube, que não tiveram a oportunidade de estarem no evento, se manifestaram contra o ocorrido. Veja a repercussão abaixo:

A viagem do Flamengo rumo ao Catar

O Flamengo iniciou neste sábado (6) a aventura em busca do título da Copa Intercontinental. O elenco se reapresentou no CT Ninho do Urubu nesta manhã, após dois dias de folga, e embarcou rumo a Doha, no Catar, nesta tarde. A estreia do Mais Querido no torneio da Fifa está marcada para quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México.

A delegação rubro-negra deixa o Brasil às 15h (de Brasília) e chegará ao Catar no início da tarde de domingo. O clube fretou um avião apenas com assentos executivos para acomodar as cerca de 100 pessoas que compõem a delegação, entre atletas, comissão técnica e funcionários. Diferentemente da Libertadores, não haverá voo separado para familiares, amigos, conselheiros ou integrantes da diretoria.

Por conta da distância, o avião fará uma parada para abastecimento em Acra, capital de Gana. O trajeto até a cidade africana dura aproximadamente sete horas, assim como o trecho até Doha. A previsão é de até 15 horas de voo e cerca de duas horas adicionais para reabastecimento.