Fora de Campo

Situação inesperada no AeroFla irrita torcedores: 'Vergonha'

Rubro-negro viaja rumo ao Catar neste sábado (6)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
15:42
aerofla flamengo
imagem cameraAeroFla da final da Copa Libertadores (Foto: Mariana Sá/Flamengo)
  • Matéria
  • Matéria

A delegação do Flamengo viajou neste sábado rumo ao Catar, onde irá disputar a Copa Intercontinental. Para a ocasião, torcedores do clube carioca se mobilizaram para realizar um novo "AeroFla", no terminal do Aeroporto Galeão. Contudo, uma mudança no esquema de segurança gerou revolta em parte da torcida rubro-negra.

➡️ Às vésperas do Intercontinental pelo Flamengo, Arrascaeta anuncia o nascimento do filho

Diferentemente do evento para a final da Libertadores, os torcedores presentes não tiveram contato com a delegação rubro-negra e ficaram separados por grades de proteção. A situação revoltou parte dos presentes, que direcionou palavras de ordem contra a Polícia Militar e chegou a arremessar pedras em direção à segurança. A PMERJ reagiu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio e de pimenta.

O cenário se estendeu para as redes sociais. Torcedores do clube, que não tiveram a oportunidade de estarem no evento, se manifestaram contra o ocorrido. Veja a repercussão abaixo:

➡️Presidente do Flamengo provoca Palmeiras e viraliza na web: 'Coragem'

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A viagem do Flamengo rumo ao Catar

O Flamengo iniciou neste sábado (6) a aventura em busca do título da Copa Intercontinental. O elenco se reapresentou no CT Ninho do Urubu nesta manhã, após dois dias de folga, e embarcou rumo a Doha, no Catar, nesta tarde. A estreia do Mais Querido no torneio da Fifa está marcada para quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México.

A delegação rubro-negra deixa o Brasil às 15h (de Brasília) e chegará ao Catar no início da tarde de domingo. O clube fretou um avião apenas com assentos executivos para acomodar as cerca de 100 pessoas que compõem a delegação, entre atletas, comissão técnica e funcionários. Diferentemente da Libertadores, não haverá voo separado para familiares, amigos, conselheiros ou integrantes da diretoria.

Por conta da distância, o avião fará uma parada para abastecimento em Acra, capital de Gana. O trajeto até a cidade africana dura aproximadamente sete horas, assim como o trecho até Doha. A previsão é de até 15 horas de voo e cerca de duas horas adicionais para reabastecimento.

Torcida do Flamengo contra o Ceará (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
