Jornalista é sincero sobre fase de Gabigol no Cruzeiro: ‘Está claro’

A atual fase de Gabigol no Cruzeiro voltou a ser assunto após mais uma rodada do Brasileirão. O camisa 9, que foi a contratação mais badalada do time celeste para a temporada, voltou a ser banco de reservas na vitória sobre o Internacional, no último sábado (23). Após o confronto, uma declaração do técnico Leonardo Jardim chamou atenção do jornalista Eric Faria.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o comunicador analisou a explicação do português sobre a não titularidade do atacante. Eric foi sincero e cravou que Gabigol não deverá ser titular na equipe enquanto Kaio Jorge e Matheus Pereira continuarem com as boas atuações.

- Acho que ele já respondeu de tantas maneiras essa pergunta, que ele falou: "Agora vou responder de outro jeito, vou tentar ser mais sarcástico, colocar uma pimentinha, usar de uma ironia"… Está claro que o Gabriel não vai jogar com o Leonardo Jardim enquanto ele estiver como técnico, e o Kaio Jorge e o Matheus Pereira estiverem desempenhando. Na visão do Leonardo Jardim, o Cruzeiro é melhor com os dois na frente, o Christian no meio campo e o Wanderson na ponta esquerda - analisou o jornalista.

Apesar disso, Eric Faria também mostrou surpresa com a pouca utilização de Gabigol nos jogos do Cruzeiro. Ele chamou atenção para a partida contra o Mirassol, quando o atacante se quer entrou em campo.

- No jogo contra o Mirassol, o Cruzeiro estava tomando um amasso tremendo. Foi 1 a 1 porque Papai do Céu quis. E ele não usou o Gabriel naquele jogo. Isso é que me chama a atenção, não é que o Gabriel precise ser titular. Diante da fase do Matheus Pereira e Kaio Jorge, realmente é difícil. Agora, o que me chama a atenção é ele usar tão pouco o Gabriel durante os jogos - concluiu.

O que disse Léo Jardim sobre Gabigol?

A nova manifestação de Léo Jardim sobre o uso de Gabigol aconteceu após a vitória sobre o Internacional, pelo Brasileirão, no último sábado (23). No confronto, o camisa 9 entrou somente aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar de Matheus Pereira.

- Vocês sabem e já disse aqui muitas vezes. O Gabriel é um excelente jogador. Mas nessa estrutura que jogo, dentro daquilo que são as minhas limitações, não consigo encaixa-los (Gabigol, Matheus Pereira e Kaio Jorge) ao mesmo tempo. E os que estão jogando, como vocês mesmo analisam, estão fazendo uma época extraordinária. A questão é que sou só o Leonardo Jardim, não um mágico que faz magia. Sempre que testei um sistema mais ofensivo, perdia o equilíbrio da partida e perdemos jogos. A responsabilidade do Gabriel não jogar é o momento do Kaio e do Matheus e da minha incompetência como treinador - disse o treinador.

Cruzeiro x Internacional

O Cruzeiro derrotou o Internacional por 2 a 1, neste sábado (23), no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu, provisoriamente, a vice-liderança, com 41 pontos. O Colorado continuou com 24 pontos, e caiu para 13ª posição.

Os gols da Raposa foram marcados por Kaio Jorge, artilheiro agora com 15, e Matheus Pereira, em dois belos lances. Bruno Tabata fez para o time gaúcho. Com a vitória, o Cruzeiro interrompeu a sequência de três jogos sem vitória no Mineirão, dois deles pelo Brasileiro, e quebrou o jejum de mais de 10 anos sem derrotar o Internacional no Gigante da Pampulha.