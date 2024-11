Tyson x Paul: transmissão da luta pela Netflix alcançou mais de 60 milhões de lares

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (18) que a luta entre o ex-pugilista Mike Tyson e o influencer Jake Paul foi assistida em mais de 60 milhões de lares em todo o mundo. A plataforma transmitiu o evento exclusivamente e registrou a vitória de Paul sobre Tyson por decisão unânime após 8 rounds.

O confronto alcançou um pico de 65 milhões de transmissões simultâneas. Mas ele não foi o único a registrar boa audiência. A co-luta principal, entre Katie Taylor e Amanda Serrano, foi vista em quase 50 milhões de lares.

O número torna o combate um dos eventos esportivos femininos profissionais mais assistidos nos Estados Unidos. Essa luta terminou com a vitória de Taylor por pontos em uma decisão controversa.

Luta entre Amanda Serrano e Katie Taylor no AT&T Stadium, em Arlington, noTexas (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

Realizado em parceria com a Most Valuable Promotions, empresa de Jake Paul, a transmissão das lutas também foi distribuída por mais de 6 mil bares e restaurantes nos Estados Unidos pela Joe Hand Promotions.

O evento, que ainda contou com uma luta entre o influencer e humorista brasileiro Whindersson Nunes e o boxeador indiano Neeraj Goyat, arrecadou cerca de US$ 18 milhões (R$ 103,3 milhões na cotação atual) em receitas de bilheteria com as 72.300 pessoas que estiveram presentes no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.

Próximo evento esportivo na Netflix

Após o sucesso com a luta entre Tyson e Paul, a Netflix mira agora a transmissão dos jogos da rodada de Natal da NFL. Inclusive, a plataforma nunciou hoje que a cantora Beyoncé fara o show de intervalo do jogo entre Houston Texans e Baltimore Ravens.