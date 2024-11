O influenciador Jake Paul foi desafiado por Daniel Dubois, atual campeão mundial dos pesos-pesados no boxe, nesta terça-feira (19). Nas redes sociais, o estadunidense publicou a mensagem enviada pelo pugilista e aceitou o desafio. Jake Paul venceu Mike Tyson, em seu combate mais recente.

Quem é Daniel Dubois, desafiante de Jake Paul?

Daniel Dubois tem os mesmos 27 anos do influenciador e nasceu na Inglaterra. Em junho deste ano, ele conquistou o cinturão de campeão mundial na categoria peso-pesado. Além disso, em 2021, o boxeador fez uma das lutas do card preliminar do evento que teve como combate principal Jake Paul contra Tyron Woodley.

Ainda não há nenhuma informação oficial sobre o combate. Mas as provocações entre Paul e Dubois já começaram a apimentar o duelo.

— Oi Jake, bons negócios no fim de semana, mas o que você acha de lutar pelo título mundial legítimo da categoria peso-pesado? Aqui é o Daniel Dubois te chamando. Vamos fazer acontecer — escreveu Dubois para Paul.

Daniel Dubois se tornou campeão mundial de boxe em junho de 2024 (Foto: Divulgação/Mark Robinson/Matchroom Fight Night)

Com a já característica ironia de sempre, Jake pediu para o boxeador "entrar na fila", além de mandar a imagem de uma máquina de senhas. Em outra rede social, o influenciador continuou as provocações contra o inglês.

— O cara luta boxe há 12 anos, tem mais de 100 lutas entre amador e profissional e fez uma luta de abertura antes da minha… hahaha. Mas f***-se… Vou fazer a Nakisa conversar com o Frankie Warren e colocar você na fila para o trono. Ao contrário do Artur [Beterbiev], você pelo menos tem uns milhares de fãs — disse Paul.

Artur Beterbiev também é campeão mundial de boxe, mas da categoria meio-pesado das organizações WBA, WBC, IBF e WBO. O atleta foi mais uma desafiar Jake Paul, após ele vencer Mike Tyson.

Jake Paul é um influenciador estadunidense de 27 anos, que passou a se dedicar a carreira de boxeador — ele ganhou protagonismo no cenário da modalidade após vencer grandes nomes do boxe. Em seu combate mais recente, venceu Mike Tyson por decisão unânime dos juízes.

