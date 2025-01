Jornalista elege favoritos ao título e rebaixados do Brasileirão 2025

Ainda estamos em janeiro e faltam meses para o início do Brasileirão, mas para o jornalista e influenciador Allan Rodrigues, "O Estagiário", alguns times já despontam na briga pelo título e na luta contra o rebaixamento. Durante live em seu canal na Twitch, o comentarista classificou como será o desempenho dos 20 clubes no Campeonato Brasileiro de 2025. Veja abaixo.

Allan, jornalista da <strong><a href="http://missoes-em-plataforma-em-2025.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CazéTV</a></strong>, classifica times no Brasilierão 2025 (Foto: Reprodução)

Sobre os postulantes ao título do Brasileirão

- Eu acho que o elenco do Flamengo já é top de linha aqui no Brasil e ganha alguns reforços a mais, como a volta do Cebolinha, a chegada do Danilo. Além disso, o Pedro retornar ao elenco faz o Flamengo crescer muito no Brasileirão, ele é muito técnico - sobre o Flamengo.

- Para mim não tem mistério, gente. O Botafogo vai brigar por título de novo. Eu não acho que hoje eles sejam favoritos ao título, mas não tem como não entrar na briga, é muito investimento envolvido - argumentou.

- O Palmeiras briga por título, né? Não tem para onde fugir. O Palmeiras está se reforçando, trouxe Paulinho, Facundo Torres… Novamente o Verdão vai fazer um Brasileirão extremamente competitivo, como normalmente acontece. É um time sempre chato de se enfrentar, que sempre consegue tirar pontos de onde ninguém imagina, que tem espírito vencedor - opinou o influenciador.