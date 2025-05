‘Contratei o Messi?’: Augusto Melo nega responsabilidade em dívida do Corinthians

Augusto Melo concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (16), na Neo Química Arena. O evento apresentou Wanderson Salles e Alexandre Germano, novos diretores de marketing e financeiro do Corinthians, respectivamente. Na sessão, o presidente falou sobre os problemas que sua gestão vem enfrentado.

No último mês, o Conselho Deliberativo do clube reprovou as contas de 2024, o primeiro ano de gestão de Augusto Melo. As autoridades fiscais alegam que a dívida do Corinthians aumentou em cerca de R$ 829 milhões no período, com um déficit de R$ 181 milhões e totalizando um débito de R$ 2,5 bilhões. Augusto Melo negou responsabilidade e enfatizou que o clube arrecadou R$ 1,1 bilhão, um recorde no Timão.

— Não é meu, não vou assumir. O meu trabalho foi trazer receitas, equilibrar as finanças. Arrecadamos R$ 1 bi. Vamos nos igualar ao outro clube, chegar a R$ 1,3 bi. Estamos trabalhando para colocar o Corinthians no maior patamar do futebol brasileiro. Hoje, o clube é a maior audiência do país, estou lutando por isso — disse o presidente do Corinthians em entrevista coletiva.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, em coletiva (Reprodução: Corinthians TV)

Consequências no Corinthians

A reprovação das contas gerou um novo pedido de impeachment contra Augusto Melo, feito pela Comissão de Justiça do clube, que se baseia na Lei Geral do Esporte por improbidade administrativa do dirigente.

A posição, por outro lado, afirma que os números apresentados contabilizam uma dívida de R$ 191 milhões deixada pela gestão de Duilio Monteiro Alves e nega responsabilidade sobre o valor. Augusto Melo citou o Regime Centralizado de Execuções (RCE), mecanismo que o Corinthians utilizou na justiça para organizar o pagamento de dívidas aos credores, e debochou do valor.

— Não vou aceitar essa dívida, jogaram na imprensa uma dívida monstruosa. Contratei o Messi e o Cristiano Ronaldo e não estou sabendo? As contas estão aí, coloquei minhas contas na Justiça através da RCE. Hoje, tudo o que se paga e o que se deve, está na Justiça. Hoje, os nossos credores sorriem e agradecem porque sabem que vão receber. As pessoas usam isso com maldade, mancham a imagem do Corinthians. Não vou assumir essa conta, essa dívida não é minha. Se teve erro, que paguem pelo erro — falou Augusto Melo.

O Conselho Deliberativo do Corinthians irá se reunir no dia 26 de maio, na sede social do clube, para retomar a votação do impeachment de Augusto Melo. Em janeiro, o órgão aprovou o rito de admissibilidade do pleito.