Conheça o atleta por trás de Marty Supreme, personagem de Timothée Chalamet

O norte-americano Timothée Chalamet interpreta uma versão ficcionalizada de Marty Reisman, um dos principais jogadores de tênis de mesa do mundo nas décadas de 1940 e 1950, no filme "Marty Supreme". A produção recebeu incríveis sete indicações ao Oscar, principal premiação do cinema.

continua após a publicidade

Marty Supreme não só foi multi indicado ao Oscar, como garantiu participação nas categorias de maior prestígio da noite. Foram elas: Melhor filme, melhor ator (Timothée Chalamet), melhor direção (Josh Safdie), melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor montagem e melhor elenco.

➡️ F1: O filme, de Joseph Kosinski, recebe indicação de melhor filme e outras três no Oscar

O enredo de Marty Supreme

O filme acompanha um aspirante a jogador de tênis de mesa determinado a se tornar campeão mundial enquanto enfrenta dificuldades financeiras na Nova York dos anos 1950, além de lidar com a gravidez da namorada e outros dramas familiares.

continua após a publicidade

O tênis de mesa ganhou popularidade em Nova York durante a década de 1930, quando era visto como uma forma barata de diversão durante a Grande Depressão, grave crise econômica que atingiu a cidade dos Estados Unidos.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quem é Marty Reisman?

Marty Reisman nasceu em 1º de fevereiro de 1930 e começou a jogar tênis de mesa aos 9 anos, após o que ele mesmo descreveu como um "nervous breakdown" (em português, colapso nervoso). O que iniciou como forma de aliviar sua ansiedade transformou-se em uma plataforma para exibir seu talento com a raquete.

continua após a publicidade

Seu corpo esguio e raciocínio rápido lhe renderam o apelido de "The Needle" (em português, a agulha). Entre 1946 e 2002, Reisman conquistou 22 títulos importantes de tênis de mesa, incluindo dois Opens dos Estados Unidos e um Open Britânico. Em 1997, aos 67 anos, tornou-se a pessoa mais velha a vencer um campeonato nacional em um esporte de raquete.

Em meados da década de 1940, Reisman começou a participar de torneios profissionais de tênis de mesa. Aos 15 anos, ele tentou fazer uma aposta de $500 em sua própria vitória em um torneio nacional em Detroit em 1945, confundindo o chefe da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos com um líder de apostas.

Reisman faleceu em dezembro de 2012, aos 82 anos.