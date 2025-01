Memphis, Vini Jr e mais: jogadores celebram retorno de Neymar ao Santos

Não são apenas os torcedores que comemoram o retorno de Neymar ao Santos. Memphis Depay, Vini Jr, Rodrygo e diversos outros astros celebraram a volta do camisa 10 ao futebol brasileiro. Em vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (30), o Menino da Vila confirmou o acerto por empréstimo com o Peixe, que será válido até a metade do ano.

Confira a reação de jogadores e companheiros de Neymar:

Retorno de Neymar ao Santos

Neymar volta ao Santos após quase 12 anos. A última partida do jogador pelo Peixe foi em maio de 2013, desde então, coleciona passagens pelo Barcelona, da Espanha, PSG, da França, e Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Após acertar sua rescisão com o Al-Hilal, na última segunda-feira (27), o atacante iniciou os trâmites para retornar ao Brasil. Até esta quinta, Neymar aguardava a liberação de documentação. Após a conclusão, o jogador iniciou seu processo de retorno ao Brasil.

Antes da estreia oficial, Neymar deverá ser apresentado aos torcedores na sexta-feira (31). Um evento na Vila Belmiro, com apresentações musicais dos rappers santistas Mano Brown e Projota, terá a presença do atacante em sua primeira aparição oficial como reforço do Peixe.

