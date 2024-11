Memphis divide estúdio com MC e conhece sósia durante folga do Corinthians

Memphis durante folga do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 17:48 • São Paulo (SP)

Principal contratação do Corinthians na temporada, Memphis Depay segue aproveitando a folga do elenco após a vitória no último sábado (9), que distanciou o clube da zona de rabaixamento do Campeonato Brasileiro.

Nas redes sociais, o atacante holandês publicou relatos ao lado do MC Hariel e do rapper Febem em um estúdio de música na cidade de São Paulo. Em outro registro, é possível ver Memphis cantando uma música no local.

Encontro com sósia

Na última terça-feira (12), Memphis Depay encontrou Regis Jacob, um de seus sósias no Brasil. Em vídeo, o holandês aparece abraçando Jacob, que possui uma tatuagem de leão igual à do próprio atacante nas costas.

Na legenda da publicação, Memphis brincou: "Parece mais comigo do que eu mesmo".

Festa em Santo André

Ambientado ao Corinthians e à vida no Brasil, Memphis compareceu a uma festa no bairro Jardim Santa Cristina, em Santo André. Sua presença no local atraiu centenas de pessoas.

Em fotos, o atacante apareceu de chinelo e bermuda. Ele atendeu aos torcedores presentes, cantou algumas músicas do clube e precisou ser escoltado por seguranças diversas vezes para conseguir se locomover entre a multidão.