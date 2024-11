Augusto Melo falou sobre a permanência de Hugo Souza no Corinthians para o próximo ano. Após o sorteio dos grupos do Paulistão, realizado nesta terça-feira (13), o presidente do Timão mostrou confiança na concretização da contratação do goleiro junto ao Flamengo.

➡️Dirigentes de clubes paulistas criticam novo calendário da CBF

Com contrato de empréstimo até o final do ano, o futuro de Hugo Souza segue incerto. O Corinthians possui uma prioridade de compra ao atleta no final do vínculo. Em outubro, a diretoria alvinegra comunicou o Flamengo das intenções de contratar o jogador em definitivo.

Para isso, o Corinthians precisa acertar uma transferência financeira avaliada em R$ 4,9 milhões que podem ser quitadas em quatro parcelas até junho de 2026. O prazo final para o acerto é no dia 30 de novembro.

A proposta inicial do Timão fui recusada pelo clube carioca, pois o fiador era a mesma usada na contratação de Matheuzinho, na qual o clube alvinegro atrasou parte do pagamento avaliado em R$ 8 milhões.

Augusto Melo cravou a permanência do jogador e pediu tranquilidade para a Fiel.

- Quanto ao Hugo, nosso financeiro está em conversa com o Flamengo, está tudo se acertando. O Hugo é jogador do Corinthians, podem ficar tranquilos - disse o presidente do Corinthians.

Presidente do Timão cravou a permanência de Hugo Souza (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que diz Fabinho Soldado

O executivo do Corinthians também falou sobre o imbróglio contratual que envolve o jogador. Assim como Augusto Melo, o dirigente se mostrou tranquilo em relação às negociações e destacou o desejo de Hugo Souza em permanecer no Timão.

- Primeiro, o Hugo está feliz em jogar no Corinthians, porque às vezes as questões contratuais são importantes, mas se o jogador não estiver adaptado você senta e conversa. Ele está adaptado, está se tornando uma peça importante no elenco, de liderança. - disse o dirigente.

Destaque do Corinthians

Hugo Souza foi contratado para ocupar o posto deixado por Cássio e Carlos Miguel, que deixaram o clube alvinegro durante a janela de transferências do meio de ano. Com essa responsabilidade, o ex-goleiro do Flamengo chegou ao Parque São Jorge em julho.

Em apenas 28 jogos pelo Timão, Hugo Souza se tornou um dos jogadores mais valorizados pela torcida neste semestre. O goleiro se destacou ao ajudar o Corinthians a se classificar em duas decisões por pênaltis: contra o Grêmio, na Copa do Brasil, e contra o Red Bull Bragantino, na Copa Sul-Americana, na qual defendeu três penalidades seguidas.