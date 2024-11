Saiba por onde anda o emblemático Mirandinha (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro

Isaílton Ferreira da Silva, conhecido simplesmente por Mirandinha, foi um atacante emblemático do Corinthians durante a década de 1990. O ex-atleta ajudou o Timão com seus gols a ganhar títulos importantes naquela época. O Lance! te conta por onde anda Mirandinha, importante jogador do Corinthians.

A carreira de Mirandinha

Mirandinha iniciou sua carreira em Recife, no tradicional Sport. De origem muito humilde, ele cortava cana de açúcar com a sua família antes de conseguir se tornar jogador profissional, na cidade de Palmares, em Pernambuco.

Pelo Leão da Ilha do Retiro, ele jogou até 1992. Neste período, ele foi campeão do Campeonato Pernambucano do ano de 1991, além de ter conquistado também a Série B do Brasileirão do ano de 1990, quando o time pernambucano bateu o Athletico-PR na grande decisão.

Depois, ele chegou a rodar por outros clubes como Ceará, Noroeste, Paysandu e até mesmo o Sion, da Suíça, antes de rumar para o Corinthians, clube onde ele teria o maior destaque de sua carreira como atleta de futebol.

O destaque no Corinthians

Pelo Timão, Mirandinha estreou em 1996, contra o maior rival do clube, Palmeiras. Em sua estreia, ele marcou um dos dois gols do empate por 2 a 2 contra o Verdão. Inclusive, ele tem este apelido por ter sido um grande carrasco dos Alviverdes durante o período em que jogou no Corinthians, marcando 14 gols em 10 clássicos contra o Palmeiras.

Pelo clube, ele foi bicampeão paulista em 1997 e 1999, além de ter conquistado o Brasileirão do ano de 1998. Ele acabou tendo uma saída precoce da equipe do Parque São Jorge, por ter desavenças com o então técnico, Oswaldo de Oliveira, em 1999. Ele encerrou sua carreira depois de passagens por Juventude e América-MG.

O jogador saiu do Timão por problemas com o técnico, Oswaldo de Oliveira (Foto: Reprodução)

Por onde anda Mirandinha?

Ao se aposentar, Mirandinha até chegou a ser técnico de alguns clubes, mas nunca chegou a ser bem-sucedido, ao menos não como foi dentro dos gramados, nos times que treinou. Primeiramente, ele treinou a Acadêmica Vitória, de Pernambuco e o Picos, do Piauí.

Seu trabalho de maior expressão foi possivelmente com o Afogadense, de Pernambuco, em 2009. Com a equipe, Mirandinha chegou a atingir as semifinais da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Em 2011, ele treinou a sua última equipe, o Araripina, clube do interior do estado de onde nasceu.