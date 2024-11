Presidente do Corinthians descarta contratação de Róger Guedes

Augusto Melo esteve presente no sorteio dos grupos do Paulistão de 2025, que aconteceu nesta terça-feira (13), no Mercado Pago Hall Pacaembu. O presidente do Corinthians falou sobre diversos temas após o evento, um deles foi o planejamento do clube alvinegro para o próximo ano.

continua após a publicidade

➡️Fabinho Soldado desconversa sobre futuro de Ramón Díaz no Corinthians

Na segunda-feira (11), uma notícia agitou a Fiel. No programa "Donos da Bola", o apresentador Neto afirmou que o Corinthians poderia contratar Róger Guedes com o apoio de sua patrocinadora máster, a casa de apostas Esportes da Sorte.

O jogador seria uma peça de reposição para a saída de Yuri Alberto, que segundo o ídolo do Corinthians, pode ser negociado na próxima janela de transferências. Perguntado sobre o tema, Augusto Melo enfatizou que a troca entre os atletas não vai acontecer.

continua após a publicidade

- Nós não recebemos proposta nenhuma pelo Yuri Alberto. Nossa intenção não é vendê-lo, e sim manter o grupo, se possível, estruturar ainda mais o elenco. Não tem nada de Róger Guedes, isso é coisa da mídia - respondeu o presidente.

Róger Guedes se destacou no Corinthians entre 2021 e 2023 (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Conhecido do Corinthians

Atualmente no Al Rayyan, do Qatar, Róger Guedes teve uma passagem marcante no Corinthians. O atacante jogou pelo Timão entre 2021 e 2023. Em 129 partidas com a camisa alvinegra, marcou 43 gols, sendo 31 deles na Neo Química Arena. O jogador é o terceiro maior artilheiro do estádio, atrás apenas de Romero e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O atleta saiu do Corinthians às vésperas do confronto com o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil de 2023. Róger Guedes justificou dizendo que tinha o sonho de jogar no Qatar. Parte da torcida criticou a postura do atacante na época.

Caso quisesse contar com o jogador, o Timão teria que negociar com seu atual clube. Róger Guedes possui contrato com Al-Rayyan até o final de 2026.