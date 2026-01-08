Grávida de 5 meses, influenciadora faz BO contra Gil, ex-Santos e Corinthians

Juliana Merhy formalizou denúncia contra o ex-zagueiro do Corinthians Gil Baloi por violência psicológica na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O ex-jogador é apontado como pai da criança que ela espera.

continua após a publicidade

Aposentado em 2025, o último clube de Gil foi o Santos, onde atuou em 66 jogos, incluindo Série B e Campeonato Paulista.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gil foi multicampeão pelo Timão, mas se aposentou no Santos (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

A denúncia ocorreu após Juliana comunicar a gravidez ao ex-defensor do Corinthians em agosto de 2025. No documento policial, ela afirma que Gil demonstrou negligência ao ser informado sobre a gestação e a pressionou para interrompê-la. O boletim indica que o ex-jogador teria insistido para a influenciadora ingerir medicamentos abortivos ou procurasse clínicas especializadas para realizar o procedimento.

Em suas redes sociais, Juliana compartilhou detalhes do relacionamento com Gil. Ela explicou que ambos ficaram sem contato entre 2019 e 2024. A comunicação foi retomada em janeiro de 2025, quando o ex-jogador soube que ela estava solteira após um divórcio.

continua após a publicidade

A influenciadora afirmou que questionou sobre o estado civil de Gil antes da reconciliação e recebeu garantias de que ele não mantinha outro relacionamento. Entretanto, o ex-zagueiro ainda se relacionava com Elana Valenaria, ex "BBB 19", que o acompanhou em uma homenagem no Corinthians em 20 de novembro.

➡️ Agenda do Corinthians no Paulistão: clássicos, datas, horários e onde assistir

➡️ Gil abre o jogo sobre Santos e Caixinha: 'Foi homem'

➡️ Ídolo do Corinthians, Gil admite desejo de ter defendido o Flamengo

Por meio de sua assessoria jurídica, Carlos Gilberto, nome completo de Gil Baloi, contestou as acusações:

Gil Baloi, ex-zagueiro do Corinthians, rebate acusações

"Por meio de sua assessoria jurídica, Carlos Gilberto vem a público esclarecer que não são verdadeiros os fatos que lhe vêm sendo atribuídos.

continua após a publicidade

Até o presente momento, optou por não rebater as matérias divulgadas por se tratarem de informações inverídicas e de questões de cunho estritamente pessoal, sobre as quais sempre foi reservado, especialmente por envolverem direito de criança, tema que deve ser conduzido sob segredo de justiça, conforme determina o ECA, visando a preservação da intimidade.

Ressalta-se, ainda, que Carlos Gilberto não teve oportunidade de se manifestar nos autos dos processos em curso. Contudo, apresentará sua defesa de forma integral nos meios adequados, com a juntada de provas e registros perante as autoridades competentes, no tempo e na forma legalmente cabíveis.

Registre-se que o boletim de ocorrência constitui mero registro de notícia, tratando-se de relato unilateral, não representando conclusão oficial acerca dos fatos, cuja apuração depende do contraditório, da ampla defesa e da regular produção de provas.

Esclarece-se, por fim, que serão adotadas todas as medidas judiciais cabíveis, nas esferas cível e criminal, diante das imputações inverídicas que lhe foram atribuídas.

Em respeito à preservação da vida privada e, sobretudo, ao melhor interesse da criança, não se contribuirá para a espetacularização do tema, sendo certo que os fatos serão devidamente esclarecidos pelas vias legais"