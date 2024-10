Lucas Paquetá faz homenagem a Vini Jr após resultado da Bola de Ouro

Vinícius Jr e Lucas Paquetá treinaram antes de amistoso contra o Marrocos (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 19:57 • Rio de Janeiro

Lucas Paquetá, do West Ham, postou uma homenagem nas redes sociais para Vini Jr após o resultado da premiação Bola de Ouro. O atacante do Real Madrid perdeu o troféu de melhor jogador do Mundo para o espanhol Rodri, do Manchester City, nesta segunda-feira (28).

Em tom de desabafo, o meia desconsiderou a premiação e afirmou que o antigo companheiro de Flamengo é o melhor jogador do mundo. Paquetá ainda declarou que o reconhecido mundial, e de forma unânime, está próximo de acontecer. Veja o post abaixo:

- Só pra você saber que eu tenho orgulho de dizer que sou seu amigo, que te admiro e torço por você mais do q qualquer vitória minha! Que admiro sua história e a pessoa q se tornou! Você é o melhor! mesmo q digam o contrário! Te amo e estamos mais perto do q nunca! Em frente sempre!!! - publicou o meia da Seleção Brasileira.

Bola de Ouro

Além de Vini Jr e Rodri, outros 28 atletas também foram selecionados para a premiação. Nomes importante do futebol mundial moderno como Haaland, Mbappé e Lamine Yamal também estavam na lista. Ao todo, 100 selecionados de países diferentes do mundo participam da votação para ranquear os atletas. Veja lista o ranking do top 10 do evento abaixo:

1 - Rodri (Manchester City)

2- Vini Jr (Real Madrid)

3- Bellingham (Real Madrid)

4- Carvajal (Real Madrid)

5- Haaland (Manchester City)

6- Mbappé (Real Madrid)

7- Lautaro Martínez (Inter de Milão)

8- Lamine Yamal (Barcelona)

9- Toni Kroos (Real Madrid)

10- Harry Kane (Bayern de Munique)