Bola de Ouro: astro do Real Madrid presta apoio a Vini Jr

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 19:55 • Paris (FRA)

Vini Jr., atacante brasileiro do Real Madrid, ficou em segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro da temporada 2023-24. Após a derrota polêmica para Rodri, volante do Manchester City, muitos jogadores demonstraram apoio ao atacante. Foi o caso de Eduardo Camavinga, volante francês que criticou a premiação após o anúncio do vencedor.

Em postagem no "X", antigo Twitter, o jogador criticou o que chamo de "políticas do futebol" e se solidarizou com o companheiro de time após a derrota na premiação. Confira!

Astro do Real Madrid presta apoio a Vini Jr

-POLÍTICAS DO FUTEBOL ❌

Meu irmão, você é o melhor jogador do mundo e nenhum prêmio pode te dizer o contrário. Te amo ♥️ - escreveu Camavinga, em crítica postada no perfil oficial

Vini Jr. ficou em segundo lugar na premiação da Bola de Ouro da temporada 2023-24 (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Minutos após o prêmio, Vini usou seu perfil oficial no "X" para mandar um recado à Bola de Ouro.

Bola de Ouro 2023-24: Lista final

1º - Rodri Hernández - Manchester City, Espanha

2º - Vini Jr. - Real Madrid, Brasil

3º - Jude Bellingham - Real Madrid, Inglaterra

4º - Dani Carvajal - Real Madrid, Espanha

5º - Erling Haaland - Manchester City, Noruega

6º - Kylian Mbappé - Real Madrid, França

7º - Lautaro Martínez - Inter de Milão, Argentina

8º - Lamine Yamal - Barcelona, Espanha

9º - Toni Kroos - Aposentado (ex-Real Madrid), Alemanha

10º - Harry Kane - Bayern de Munique, Inglaterra

11º - Phil Foden - Manchester City, Inglaterra

12º - Florian Wirtz - Bayer Leverkusen, Alemanha

13º -Dani Olmo - Barcelona, Espanha

14º - Ademola Lookman - Atalanta, Nigéria

15º - Nico Williams - Athletic Bilbao, Espanha

16º - Granit Xhaka - Bayer Leverkusen,

17º - Federico Valverde - Real Madrid, Uruguai

18º - Emiliano Martínez - Aston Villa, Argentina

19º - Martin Odegaard - Arsenal, Noruega

20º - Hakan Çalhanoglu - Inter de Milão, Turquia

21º - Bukayo Saka - Arsenal, Inglaterra

22º - Antônio Rüdiger - Real Madrid, Alermanha

23º - Rúben Dias - Manchester City, Portugal

24º - William Saliba - Arsenal, França

25º - Cole Palmer - Chelsea, Inglaterra

26º - Declan Rice - Arsenal, Inglaterra

27º - Vitinha - PSG, Portugal

28º - Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen, Espanha

29º - Mats Hummels - Roma, Alemanha

29º - Artem Dovbyk - Roma, Ucrânia

