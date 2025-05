MC Ryan SP é preso após dar ‘cavalos de pau’ em estádio paulista

O cantor MC Ryan SP foi detido na madrugada deste sábado (10) após realizar manobras conhecidas como "cavalos de pau" com uma Lamborghini. O fato aconteceu no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, interior de São Paulo. A informação foi dada primeiramente pelo site "G1".

O artista havia se apresentado no local na noite anterior e causou danos estimados em R$ 70 mil ao campo pertencente ao XV de Piracicaba. A prisão ocorreu depois que o contratante do evento acionou as autoridades para relatar os prejuízos causados ao estádio. A Polícia Civil confirmou que o artista não possuía carteira de habilitação no momento da infração.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver MC Ryan SP conduzindo o veículo de luxo decorado com as cores e o escudo do Corinthians enquanto executava as manobras que danificaram o gramado. O campo danificado é utilizado pelas categorias de base do XV de Piracicaba, clube que se prepara para disputar a Copa Paulista a partir de junho.

O que disse MC Ryan SP?

Em vídeo publicado em uma página de fã clube nas redes sociais, o cantor confirmou sua condução à delegacia. No pronunciamento, MC Ryan SP afirmou que irá colaborar com a divulgação da verdades dos fatos para evitar "fofocas".

- O contratante chamou a polícia para mim e agora eu vou prestar depoimento. Só para esclarecimentos e para vocês não verem qualquer outro tipo de vídeo e os outros não falarem fofoca - disse o artista.

Na mesma gravação, o artista informou que chegou a um acordo com a organização do evento para cobrir os danos ao gramado. Ele afirmou que já havia transferido R$ 20 mil para cobrir parte dos prejuízos até a manhã de sábado.

A Polícia Civil informou que o funkeiro será indiciado por dano ao patrimônio público. A Prefeitura de Piracicaba comunicou, em nota, que notificará o XV de Piracicaba para que tome as providências necessárias quanto aos danos, já que o estádio é concedido ao clube.