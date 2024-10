Torcedores do Flamengo vão a loucura com classificação durante show de Bruno Mars no Nilton Santos (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 20:31 • Rio de Janeiro

A classificação do Flamengo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil foi muito comemorada pelos torcedores que estavam nas arquibancadas do Nilton Santos, estádio do rival Botafogo. O jogo teve início poucas horas antes do começo do show de Bruno Mars e muitos torcedores já estavam presentes no local quando a classificação foi liquidada. Veja;

Como foi o jogo?

O Flamengo empatou em 0 x 0 com o Corinthians neste domingo (20) e avançou à decisão da Copa Do Brasil. Mesmo com um homem a menos desde os 30 minutos da primeira etapa, a equipe carioca administrou a pressão do adversário e, agora, encara o Atlético-MG na decisão da competição.

O que vem por aí

Classificado, o Flamengo encara o Atlético-MG, que superou o Vasco no último sábado (19), na decisão da Copa do Brasil. No {Campeonato Brasileiro}, o próximo confronto da equipe de Filipe Luís é contra o Juventude, no sábado (26).