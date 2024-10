Vini Jr manda recado ao Flamengo em rede social

Vini Jr celebra gol pelo Flamengo em 2017 (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 19:10 • Rio de Janeiro

Craque do Real Madrid e principal candidato à Bola de Ouro na temporada 2023/24, Vini Jr homenageou o Flamengo em suas redes sociais. Em publicação no story do Instagram, o brasileiro repostou vídeo do perfil oficial do clube em que é mostrado a torcida do Rubro-Negro comemorando a classificação para final da Copa do Brasil.

Vini Jr parabeniza Flamengo em story no Instagram (Foto: Reprodução / Instagram @vinijr)

Criado nas categorias de base do Flamengo, Vini Jr fez sua estreia no futebol profissional em 2017, com apenas 16 anos, e nunca escondeu a paixão que tem pelo time. Durante sua passagem pelo Mais Querido, ele ajudou o clube a conquistar o Campeonato Carioca daquele ano.

