Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 17:22 • Rio de Janeiro

Manu Soares, de 22 anos, veio a público se pronunciar sobre o caso envolvendo sua foto vazada em um motel com o jogador do Flamengo Matheus Gonçalves. Mas um outro caso curioso chamou atenção sobre a mulher e a sua relação com o jogador: Manu é integrante de uma torcida organizada Rubro-Negra.

Manu Soares dedica amor ao Flamengo

Em seu Instagram, Manu costuma compartilhar as “loucuras de amor” que ela já fez como torcedora apaixonada do Flamengo. A carioca é integrante da Flamanguaça, torcida organizada do clube.

Manu Soares, amante de Matheus Gonçalves, do Flamengo, é integrante de torcida orgnaizada (Foto: Reprodução)

A mulher fez questão de esclarecer que não é garota de programa e que não quer dinheiro de Matheus ou de qualquer homem, pois não está pronta para um relacionamento no momento e prefere permanecer solteira.

- Uma pílula do dia seguinte custa dez reais, vocês acham que eu ia pedir um pix de 10 reais? Não tomei a pílula porque eu já tomo anticoncepcional e não tem porque eu tomar uma bomba de hormônio só porque ele queria. Se tem uma pessoa errada nessa história, essa pessoa não sou eu - exclamou.

