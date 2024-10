Ramón Díaz barra trio do Corinthians por falta de renovação

Ramón Díaz durante partida do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 25/10/2024 - 09:14 • São Paulo (SP)

O Corinthians optou por não relacionar o atacante Giovane, o meia Matheus Araújo e o zagueiro Caetano enquanto o trio de jovens não acertar a renovação contratual com o clube. A decisão foi anunciada pelo técnico Ramón Díaz, em entrevista após o empate em 2 a 2 com o Racing, da Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

De acordo com o argentino, a escolha partiu da comissão técnica e não teve participação da diretoria paulista, que tem Fabinho Soldado à frente do departamento de futebol.

- Giovane não quer assinar contrato com Corinthians, não quer assinar. Eles fizeram proposta, o gerente fala não quer assinar contrato e eu acredito que um jogador tem que ser grato ao clube, como há outros dois jovens também que não querem assinar. Vamos terminar os assuntos ou eles assinam ou certamente eles não serão capazes de jogar, porque precisamos de jogadores que estão comprometidos com eles e eles têm que ser gratos. Eles têm que ser gratos por serem jogadores de futebol e por tudo o que Corinthians lhes deu. Até que o contrato não estiver certo, eles não vão jogar nenhum jogo - disse o treinador.

Gioavane, diferente do restante do trio, foi utilizado em partidas recentes do clube. No último domingo (20), inclusive, entrou no segundo tempo do empate sem gols com o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. Diante do Racing, no entanto, perdeu a vaga entre os reservas para Pedro Raul.

É uma decisão minha. Todo mundo do futebol tem que ser agradecido ao clube que está, um dos maiores do país - afirmou Ramón Díaz

Caetano não entra em campo desde o dia 14 de setembro, na derrota do Corinthians para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto Matheus Araújo não atua desde o dia 14 de agosto, em duelo contra o RB Bragantino, pela Sul-Americana.

Matheus Araújo durante partida do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

A diretoria do Corinthians não considera elevar o valor das ofertas enviadas aos jogadores e vê com pessimismo eventuais renovações. Gioavane possui contrato válido com o Corinthians até julho de 2025. Já os acordos de Caetano e Matheus Araújo se encerram ao final da temporada.

