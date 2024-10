Corinthians luta contra rebaixamento no Campeonato Brasileiro e empatou jogo de ida da Sul-Americana em casa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 11:35 • Rio de Janeiro

O empate do Corinthians na Neo Química Arena por 2 a 2, contra o Racing, foi mais um baque após a eliminação na semifinal da Copa Do Brasil. Mas, para Casagrande, colunista da UOL, 'não há tempo para frustrações', pois o clube terá uma sequência de jogos que podem definir seu futuro na Série A do {Campeonato Brasileiro} e o rumo das finanças para os próximos anos.

Memphis Depay lamenta empate contra Racing na Arena Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Em que focar? Sul-Americana ou Brasileirão?

- Outra eliminação será um baque emocional. Uma classificação traz um bom dinheiro, mas só aumenta a tensão na luta contra o rebaixamento. A situação do Corinthians não admite mais nenhum tropeço, principalmente nos confrontos diretos que terá contra Cuiabá, Vitória, Criciúma... - escreveu Casagrande.

- Quando o jogo pede técnica e criatividade, o time não consegue enfrentar ninguém. O Corinthians só tem uma saída para começar a fazer o certo: política de pés no chão, a partir de 2025, que é não cair para a Série B - sobre o futuro do Corinthians.

Críticas a gestão Augusto Mello

- A gestão Augusto Mello se comportou como se o clube estivesse com os cofres cheios. Eles vivem em um perigosíssimo "universo paralelo", gastando e aumentando uma dívida que já é estratosférica, sem a mínima preocupação com o que poderá acontecer no futuro - argumentou Casagrande.

Próximos compromissos do Corinthians

O jogo de volta ocorre na próxima quinta-feira (31), no El Cilindro. Antes, o time paulista volta a campo para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, a equipe de Ramón Díaz foi eliminada na semifinal da Copa do Brasil, pelo Flamengo.

No Brasileirão, o Corinthians ainda luta contra o rebaixamento, na 17ª posição, com 32 pontos.