Flamengo vira manchete com polêmicas em semana sem jogo do clube

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro

O Flamengo não entrou em campo neste meio de semana, porém não deixou de ser manchete nos jornais. Isso porque, os últimos dias do clube carioca foram marcados por polêmicas extracampo envolvendo os jogadores Matheus Gonçalves e Guillermo Varela.

Caso de infidelidade

O atacante, de apenas 19 anos, teve a intímidade exposta após ter uma foto vazada com uma mulher em uma banheira de um motel. De acordo com o portal Leo Dias, a imagem expõem uma traíção do jogador, que tinha um relacionamento com Maria Eduarda, que nas redes sociais se apresenta como Duda Britto.

O escândalo ganhou a manchete dos portais e a exposição do atleta em um momento íntimo foi uma das polêmicas que abalaram os bastidores do Flamengo na semana. Confira o registro do momento, que rodou as redes sociais abaixo:

Presença em confronto com a polícia

Outro assunto que fez o clube carioca ser manchete, mesmo sem entrar em campo nos últimos dias, foi a presença de Guillermo Varela no conflito de torcedores do Peñarol com a polícia. O confronto aconteceu na última quarta-feira (23), na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes, horas antes da partida da equipe uruguaia contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores.

Na ocasião, o lateral do Flamengo alegou que se encontrava no local para ajudar dois amigos uruguaios que se encontravam na região. Em pronunciamento oficial, o jogador negou ter participado das ações de badernas e violência protagonizada pelos torcedores.

Pronunciamento da diretoria

Dos casos citados, o único que ganhou um posicionamento da diretoria do Flamengo foi a polêmica envolvendo Guillermo Varela. Em entrevista ao canal TNT Sports, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, abordou o tema e condenou a presença do jogador na região durante o conflito.

- Não faz parte do futebol as cenas lamentáveis que vimos. A orla cheia com cenas que pouco acreditamos que o futebol mereça. O Varela treinou normalmente, fez todas as atividades do clube. Ele foi no almoço e saiu para encontrar dois amigos. Isso foi o que o Varela me passou em um segundo momento. Ele estava extremamente preocupado com esses dois amigos e foi com o carro dele perto dos amigos. Em determinado momento, quando estava parado, chegou a Polícia Militar, que pediu para que ele saísse do carro. Ele sequer tinha saído do carro. Estava no lugar errado, não deveria estar lá. Mas não estava em nenhum tipo de confraternização ou tumulto. O PM determinou que saísse do carro e ele fez certo - disse o dirigente.

Próxima partida

Em meio a polêmicas extracampo, o Flamengo se prepara para entrar em campo neste sábado (26), para enfrentar o Juventude, às 16h30, no Maracanã. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.