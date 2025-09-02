Botafogo acerta retorno de Cuiabano um dia após saída; veja detalhes

Não deu nem tempo de o torcedor do Botafogo sentir saudades de Cuiabano: um dia após ser anunciado pelo inglês Nottingham Forest, o lateral foi emprestado de volta ao Alvinegro. O atleta polivalente ficará no clube carioca até o final de 2025, conforme noticiado por Thiago Franklin e confirmado pelo Lance! nesta terça-feira (2).

Botafogo e Nottingham Forest estreitaram relações nas últimas janelas de transferências: o Alvinegro já havia negociado o goleiro John, o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus com os ingleses. Cuiabano, porém, só deve reencontrar os ex-companheiros no próximo ano. A parceria é proveniente da aproximação entre John Textor, dono da SAF botafoguense, e o grego Evangelos Marinakis, gestor do clube bicampeão da Champions League.

Em texto de despedida publicado nas redes sociais, Cuiabano disse que gostaria de voltar ao Botafogo, mas o torcedor não esperava que o retorno fosse acontecer tão rápido.

— Vivi momentos que nunca vou esquecer, fiz amigos que vou levar pra vida e aprendi que o Botafogo é muito mais que um time: é uma família, é uma torcida que empurra até o último minuto. Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que sempre vou carregar o Botafogo comigo. Obrigado, Estrela Solitária, por me marcar para sempre. Esse não é um adeus, é só um até logo — escreveu o jogador em trecho do depoimento.

Ao ser anunciado pelo Forest, Cuiabano recebeu elogios de Ross Wilson, diretor de futebol do clube. O dirigente destacou a pouca idade, inclusive, apenas 22 anos. Como o contrato com os ingleses é até junho de 2028, a tendência é que receba oportunidade na Premier League em temporadas futuras.

— Este verão foi sobre garantir que temos qualidade e profundidade em todas as posições, além de identificar jovens talentos ao redor do mundo que possam desempenhar um papel crucial no nosso desenvolvimento a longo prazo como clube. Observado por muitos clubes, Cuiabano é um jogador empolgante, com muito potencial. Com apenas 22 anos, já acumula uma experiência significativa para a sua idade e estamos animados com o que o futuro reserva para ele — afirmou.

Cuiabano em foto de anúncio do Nottingham Forest (Foto: Divulgação / Nottingham Forest)

Cuiabano: aposta que deu certo do Botafogo

Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024, após formação no Grêmio, e rapidamente se destacou no Glorioso. Com potência física e possibilidade de atuação como lateral ou ponta, o jogador foi peça de confiança de Artur Jorge nas campanhas dos títulos de Brasileirão e Libertadores em 2024.

Na atual temporada, Cuiabano soma 31 jogos com a camisa alvinegra, sendo nove como lateral e seis como extremo pela esquerda. Ele se recupera de lesão e não joga desde a partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, na qual o clube de Textor foi derrotado por 2 a 0.