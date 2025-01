O Boavista venceu o Flamengo por 2 a 1, na estreia dos times no Campeonato Carioca. Aos 35 do primeiro tempo, Zé Vitor aproveitou o cruzamento certeiro e estufou a rede adversária, colocando o Boavista a frente no placar. Para o comentarista Mauro Cezar, o gol sofrido tem um culpado claro: o zagueiro Pablo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- O tempo de bola do Pablo foi um negócio de filme de terror, né? A bola passou sobre a cabeça dele. O Zé Vitor cabeceou completamente livre. Depois ele (Pablo) levantou o braço, querendo pedir um impedimento que não houve. Péssima participação coletiva e individual do Pablo nesse gol do Boavista - disse Mauro Cezar durante sua participação na transmissão do jogo no canal GOAT.

➡️Flamengo perde para o Boavista na estreia no Campeonato Carioca

Zagueiro Pablo retorna do Botafogo para o Flamengo

O jogador de 33 anos, que tem vínculo até o fim de 2025, retornou ao Flamengo após período por empréstimo no Botafogo. O seu futuro no Rubro-Negro, no entanto, ainda não está definido. Segundo informação do jornalista Venê Casagrande, o salário do jogador gira em torno dos R$ 600 mil.

continua após a publicidade

A passagem de Pablo no Botafogo foi discreta, muito por conta dos problemas com lesões. No total, o defensor jogou apenas 28 minutos no ano. De volta ao Flamengo, ele busca aprimorar a parte física para voltar a performar em alto nível.