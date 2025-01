Mauro Cezar questiona atitude de BAP no Flamengo: ‘Não cumpriu o que prometeu’

Luiz Eduardo Baptista começou o mandato como presidente do Flamengo com reformulação em alguns setores do clube. A situação foi assunto no programa da "Jovem Pan", onde o jornalista Mauro Cezar Pereira relembrou uma antiga declaração do mandatário. Para o comentarista, Bap não cumpriu o que prometeu.

- Ele não cumpriu o que prometeu. Ninguém obrigou ele a gravar aquele vídeo, onde ele garante de forma categórica que não iria mandar embora. E ele mandou dezenas de pessoas embora. O departamento médico é formado por dezenas de pessoas. Ninguém prestava? Todos eram incompetentes? - comentou Mauro Cezar, durante o programa "Bate-Pronto".

Além das demissões no departamento médico, o Flamengo também promoveu mudanças em outros departamentos, como na Comunicação e nos Esportes Olímpicos. Márcio Tannure, que comandava o DM do clube nos últimos anos, deixou o Rubro-Negro. O cargo será ocupado por Fernando Sassaki, enquanto José Luiz Runco será o Diretor Médico Geral.

Um dos nomes que chegam ao Rubro-Negro no início da gestão de Bap, é Marcus Vinícius Simões Freire, que assume o cargo de Diretor de Esportes Olímpicos. Anteriormente, Marcelo Vido ocupava a cadeira. Quem também chega ao clube é Rodrigo Paiva, ex-Seleção Brasileira, para assumir o cargo de Diretor de Comunicação.

Declaração de Bap antes das eleições no Flamengo

"Bom dia, funcionários do Flamengo, hoje é dia 26 de novembro de 2024 e estou gravando esse vídeo para tranquilizar vocês. Não se deixem levar por essas mentiras de que se a nossa chapa ganhar as eleições, vai haver uma demissão generalizada no clube. Isso é mentira. Vamos focar no futuro do Flamengo"

