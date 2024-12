Mauro Cezar questiona contratação de Oscar pelo São Paulo

A contratação de Oscar pelo São Paulo foi posta em cheque pelo comentarista Mauro Cezar. Para o jornalista, a contratação é questionável, principalmente levando em consideração a saída turbulenta do meia na sua primeira passagem pelo Tricolor. A aquisição do camisa 8 também foi comparada com a polêmica renovação de contrato de Bruno Henrique com o Flamengo.

Bruno Henrique renovou com o Flamengo às vésperas do seu 33º aniversário. O acordo por três temporadas gerou inúmeros debates, pertinentes, sobre o tempo de contrato. Agora o São Paulo anuncia Oscar, que fez 33 anos em 9 de setembro, também por três temporadas. Alguém percebeu muitos debates sobre o tempo de compromisso com o clube paulista para um jogador dessa idade? Detalhe: Bruno Henrique era um ídolo renovando com o clube carioca. Alguém com muita história com a camisa do Flamengo. Oscar é uma cria do tricolor paulista que saiu de lá após colocar o SPFC na justiça. Curiosa diferença de tratamento na mídia, não? Mauro Cezar

Retorno ao São Paulo

Com 33 anos, Oscar pode reescrever uma história mal acabada no clube em que se formou para o futebol. Em 2009, o jogador era visto como uma grande promessa de Cotia, mas entrou em atrito com a direção da época e pediu uma rescisão de contrato com o São Paulo na Justiça.

Após um período afastado do futebol devido a uma disputa contratual com o São Paulo, Oscar se transferiu para o Internacional em 2010, onde foi importante na campanha do título da Libertadores daquele ano. Em 2012, ele se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, onde permaneceu até 2017, quando foi para o Shanghai Port, da China.

Oscar em ação pelo Shanghai Port, da China (Foto: Instagram/Reprodução)

