Mauro Cezar, jornalista do UOL, publicamente torcedor do Flamengo, aproveitou a coincidência que a data 23 de novembro lhe ofereceu para provocar a torcida do Cruzeiro e mandar um recado para Fernando Diniz. Neste mesmo dia, cinco anos atrás, o Flamengo se sagrava campeão da Libertadores em uma virada histórica contra o River Plate.

Além das provocações, o jornalista declarou seu amor pelo clube e explicou como essa paixão surgiu. Veja;

- Comecei a torcer pelo Racing após uma goleada sofrida diante do Cruzeiro. A paixão daquela torcida, mesmo com o título inevitavelmente perdido, me conquistou. E 32 anos depois, Academia campeã sobre o mesmo clube. Era o destino - revelou Mauro.

Que data maravilhosa! pic.twitter.com/FqqjrBYGOY — Mauro Cezar (@maurocezar) November 23, 2024

Falei isso durante o jogo.

E agradeci!

Obrigado, Diniz! https://t.co/KVHFD5Yf8g — Mauro Cezar (@maurocezar) November 23, 2024

Como foi a final da Sul-Americana?

O Cruzeiro perdeu para o Racing, por 3 a 1, na final da Sul-Americana, e ficou com o vice-campeonato da competição, na noite deste sábado (23). Martirena, Adrián Martínez e Roger Martínez marcaram para a equipe argentina, enquanto Kaio Jorge diminuiu para a Celeste, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

