A data de 23/11/2019 será sempre marcante para os torcedores do Flamengo. Afinal, foi o dia em que o time carioca conquistou o bicampeonato da Libertadores, vencendo o River Plate por 2 a 1 em Lima, no Peru. Neste sábado, a conquista completa cinco anos, e o Lance! relembre para você como foi a trajetória rubro-negra na competição.

Bicampeonato da Libertadores do Flamengo completa cinco anos; relembre a trajetória

Estreia na altitude de Oruru, ainda com o técnico Abel Braga

A estreia do Rubro-Negro na Libertadores daquela edição foi no dia 5 de março, contra o San José, na Bolívia. Com os 3.700 m de Oruru, o time carioca, que na época era treinado por Abel Braga, venceu a partida por 1 a 0, com gol de Gabigol. Além do atacante, outro grande destaque do Mais Querido no confronto foi o Diego Alves, que fazia a sua primeira partida jogando acima do nível do mar.

Gabigol e Bruno Henrique comemorando a vitória contra o San José (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Primeira vitória no Maracanã na Libertadores de 2019

A vitória por 3 a 1 diante da LDU, pela segunda rodada do Grupo D, marcou o primeiro jogo do Flamengo no Maracanã naquela edição da Libertadores. Os gols rubro-negros foram de Everton Ribeiro, Gabigol e Uribe.

Tropeço para o Penãrol

O Peñarol, que eliminou o Flamengo na atual edição da competição, foi uma pedra no caminho rubro-negro em 2019. Afinal, os uruguaios venceram o duelo no Rio de Janeiro por 1 a 0, com gol já na reta final da partida.

Resposta à altura

Após o revés na rodada anterior, o Flamengo atropelou o San José por 6 a 1 no Maracanã. A goleada contou com tentos de Everton Ribeiro (2x), Diego Ribas, Arrascaeta, Vitinho e Gutiérrez (contra). Com a vitória, a equipe assumiu a ponta do grupo. Essa, aliás, foi a terceira maior goleada do time carioca na competição.

Jogadores comemorando gol contra o San José no Maracanã (Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo)

Dois tropeços seguidos

O Rubro-Negro ficou duas partidas sem vencer. Na primeira dessa sequência, perdeu para a LDU por 2 a 1. Posteriormente, empatou com o Peñarol em 0 a 0. O empate, no entanto, garantiu a classificação às oitavas.

Estreia de Jorge Jesus e lesão de Diego contra o Emelec

No jogo de ida das oitavas de final, o Flamengo foi surpreendido pelo Emelec, no Equador, e perdeu por 2 a 0, com gols de Godoi e Caicedo. A partida, aliás, marcou duas passagens importantes na trajetória: a estreia do técnico Jorge Jesus, que começou o trabalho pressionado, e a grave lesão de Diego Ribas no tornozelo esquerdo. Ele só retornou nas semifinais.

Momento da lesão de Diego Ribas (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

No confronto de volta, o Mais Querido conseguiu a classificação nos pênaltis (4 a 2), após devolver o mesmo placar no tempo normal, com dois gols de Gabigol.

Classificação em cima do Internacional nas quartas de final

Nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo encarou o primeiro time brasileiro em sua trajetória naquela edição. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, a equipe carioca venceu por 2 a 0, com gois gols de Bruno Henrique, que fez uma partida brilhante.

Já no jogo de volta, em Porto Alegre, as equipes empataram por 1 a 1. O gol rubro-negro foi marcado por Gabigol, que recebeu assistência do camisa 27.

Flamengo eliminou o Internacional nas quartas de final (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Jogo de ida da semifinal contra o Grêmio

O primeiro confronto contra o Imortal contou com um amplo domínio do Flamengo, que chegou a balançar a rede três vezes. Os gols, no entanto, foram anulados. O confronto terminou 1 a 1, com gol de Bruno Henrique, de cabeça.

Noite histórica no Maracanã confirma classificação à final

Com 69.981 torcedores no Maracanã, o Flamengo carimbou a vaga para a final da Libertadores em uma partida emblemática. Em atuação brilhante do time de Jorge Jesus, o Rubro-Negro venceu o Grêmio, de Renato Gaúcho, por 5 a 0. Os gols foram de Gabigol (2x), Bruno Henrique, Pablo Mari e Rodrigo Caio.

Everton Ribeiro na partida contra o Grêmio em 2019 (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Decisão memorável em Lima, no Peru

O Estádio Monumental de Lima recebeu a grande final da Libertadores, após a partida sair de Santiago, no Chile, por conta de uma decisão da Conmebol. A cidade, na época, sofria com fortes protestos da população.

O time brasileiro ficou atrás no marcador, ainda no primeiro tempo. O River balançou a rede com Rafael Borré, aos 15 minutos.

Em um jogo com pouca efetividade rubro-negra, o grito de gol só foi sair na reta final. Após Diego Ribas roubar a bola de Lucas Pratto, Bruno Henrique achou Gabigol dentro da área, que mandou a bola para o fundo da rede aos 44'.

Quatro minutos depois, enquanto os torcedores ainda comemoravam o primeiro tento, Gabriel Barbosa voltou a balançar a rede de Franco Armani, após lançamento de Diego. O atacante, aliás, ainda foi expulso antes do apito final.

Gabigol comemorando gol contra o River Plate em Lima (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Gabigol, aliás, foi o artilheiro da competição, com nove gols. O atacante ainda foi eleito o "Rei da América", premiação do diário "El País", do Uruguai. Já Bruno Henrique terminou o torneio como o melhor garçom, com cinco assistências.

Festa no Rio no retorno da delegação

O Rio de Janeiro parou no retorno da delegação rubro-negra. Torcedores foram às ruas receber os heróis da conquista, que no mesmo final de semana ficaram com o título do Brasileirão.